Dolar

Cómo se está moviendo el dólar en las casas de cambio este fin de semana: precio para este sábado 31 de enero

Pese al incremento diario, la divisa continúa por debajo de los niveles registrados hace un año.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Finanzas Personales
31 de enero de 2026, 4:00 p. m.
Este es el análisis del mercado cambiario para este sábado 31 de enero.
Este es el análisis del mercado cambiario para este sábado 31 de enero. Foto: Adobe Stock
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento
Suscríbase ahora
*Aplican términos y condiciones

Más de Consumo inteligente

Volatilidad dólar

Cómo se está moviendo el dólar en las casas de cambio este fin de semana: precio para este sábado 31 de enero

Participar en la convocatoria no generará costos para los interesados. Solamente deberán cumplir con los requisitos establecidos en el proceso, ser una organización comunitaria establecida en el sector donde se encuentra el estacionamiento.

Estas son las nuevas tarifas de los parqueaderos en Bogotá: solo falta la firma del alcalde Carlos Fernando Galán para quedar en firme

Salario minimo

Bono de dos millones de pesos en Colpensiones: el requisito clave para recibir este nuevo incentivo al ahorro

1

¿Cómo consultar el monto actual de sus cesantías por medio de la cédula?

Historial Crediticio - Vida Crediticia - Datacrédito - Puntaje

¿Cómo conocer su puntaje crediticio? DataCrédito entregó pautas para el 2026

Salario minimo

Colombianos que cumplan estos tres requisitos podrán recibir hasta 500.000 pesos por parte de Prosperidad Social

Los pensionados con mesadas iguales o inferiores a un salario mínimo solo deben aportar el 4 % para salud, según Colpensiones.

Nuevo golpe para colombianos que tengan contrato por prestación de servicios; tendrán que hacer pago clave en febrero

Las personas deben conocer el número de semanas cotizadas.

¿Cómo saber cuántas semanas tiene cotizadas en Colpensiones? Así puede consultarlas

Cesantías 2025

¿En qué casos los trabajadores en Colombia pueden perder sus cesantías?

Servicio Militar Obligatorio

Precios de libreta militar para 2026: cálculo de cuánto quedaría y cómo saber si está exento

Noticias Destacadas