¿Cómo verificar si está en la lista de deudores morosos en Colombia 2025?

En Colombia, miles de personas cuentan con deudas por el impago de bienes y servicios, razón por la cual han sido reportados en las bases de datos de las centrales de riesgo y contarán con un reporte negativo a la hora de buscar optar por nuevos productos financieros.

Por otra parte, la Contaduría General de la Nación publica el boletín de los Deudores Morosos del Estado, en el cual se especifican las deudas con las cuales cuenta una persona, los montos de las mismas y las acciones que ha realizado para subsanar el impago.

Miles de personas cuentan con deudas. | Foto: 123rf

“El Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME es la relación de las personas naturales y jurídicas que, a cualquier título, a una fecha de corte, tienen contraída una obligación con una entidad pública de cualquier orden o nivel, cuya cuantía supera los cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y más de seis (6) meses de mora, o que, habiendo suscrito un acuerdo de pago, lo haya incumplido”.

Este reporte sirve como base de datos para las personas que deseen conocer de primera mano su situación financiera. Además, bajo los procesos de negociación de la compra de un bien, se puede analizar si la persona cuenta con un buen historial de pagos o con los fondos para asumir los pagos planteados.

¿Cómo verificar si hace parte de la lista de deudores?

Lo primero que debe hacer es visitar el portal de la Contaduría General de la Nación: El sitio web oficial de la institución es www.contaduria.gov.co, en el cual podrá encontrar diversos servicios que brinda la entidad.

A continuación, deberá buscar en el portal web la opción BDME: En dicha parte tendrá que hacer clic en el enlace que dice “Boletín de Deudores Morosos del Estado” o “BDME”. En este aparte encontrará el reporte más actualizado.

Regístrese o Inicie Sesión: Si al ingresar no cuenta con su usuario, deberá registrarse por medio de sus datos personales y creando un usuario y contraseña. Si ya tiene una cuenta, ingrese sus credenciales.

Realice la consulta: Al lograr el acceso al sistema por medio de su documento, puede consultar si aparece en el boletín.

Las personas deben llegar a acuerdos de pagos para evitar dificultades a futuro. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Descargue el Certificado: Si desea, puede descargar un certificado en formato PDF que declara que usted no tiene obligaciones pendientes con el Estado, seleccionando la sección correspondiente.