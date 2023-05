¿Con cuántas multas pueden suspender la licencias de conducción?

La licencia de conducción es un documento obligatorio para las personas que desean manejar vehículos de tipo automotor o motocicletas en el país. De infringir esta norma, los ciudadanos se exponen a sanciones por parte de las autoridades de tránsito.

No obstante, es importante tener presente que si se comete una infracción, se le aplicará una multa superior a los $500.000, y si no se paga, se puede proceder a un embargo.

De igual manera, la Secretaría de Movilidad reglamentó que aquella persona que cometa más de una falta de tránsito en menos de seis meses, se le aplicará la suspensión de la licencia por seis meses.

Es así como el artículo 124 del Código Nacional de Tránsito dice: “En caso de reincidencia se suspenderá la licencia de conducción por un término de seis meses. Se considera reincidencia el haber cometido más de una falta a las normas de tránsito en un periodo de seis meses”.

Posteriormente, la entidad distrital envía citaciones a las direcciones registradas del infractor en el RUNT y siguiendo los procesos de notificación que establece mencionada ley.

Allí es cuando se aplican las medidas sancionatorias y se hace el reporte al RUNT.

En ese caso, el infractor bajo ninguna circunstancia podrá conducir, pues el Código Nacional de Tránsito establece que quien sea detenido manejando con la licencia de conducción suspendida podrá perder este documento de forma permanente.

Incluso podría ir a la cárcel en una condena que rondaría entre uno y cuatro años y deberá pagar una multa de entre 5 y 50 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.

Por estas razones le pueden rechazar la expedición de la licencia de conducción

En tal sentido, todas las personas que cuenten con un vehículo deben tener presente la fecha de vencimiento de su licencia de conducción, dada su vital importancia para que las personas puedan seguir movilizándose con total confianza por el territorio nacional y no incurrir en faltas con las autoridades.

Para tramitar la licencia de conducir, se debe hacer en un punto de atención SIM (Servicios integrales para la Movilidad) o Secretarías de Tránsito y Movilidad.

En Barranquilla, Calle 34 No. 43-31; En Bogotá, Secretaría de Movilidad, Calle 13 No. 37-35, pero se puede consultar la página oficial para conocer el punto de atención más cercano; en Bucaramanga, Km 4 vía Girón - Bucaramanga; en Cali; Centro Comercial Carrera, Cl. 52 #1B-160; y en Medellín, carrera 64 C No. 72 - 58.

Policía Nacional tránsito y transporte puesto de control estado mecánico del transporte intermunicipal - Foto: Guillermo Torres /Semana

Ya para sacar la licencia de conducción, en Colombia es necesario cumplir algunos requisitos para sacar el pase de conducir, o de lo contrario será rechazada.

Por ejemplo, saber leer y escribir; presentar documento de identidad, para nacionales mayores de edad, cédula de ciudadanía o contraseña y para menores de edad, tarjeta de identidad.

Para los extranjeros mayores de edad, es importante la cédula de extranjería o contraseña certificada (provisionalmente) o pasaporte vigente.

También hay que estar inscrito al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT); estar a paz y salvo por multas de tránsito; realizar el pago de los derechos del trámite; presentar certificado de la escuela de conducción, expedido por el centro de Enseñanza Automovilística (CEA); presentar certificado de examen físico, mental y de coordinación motriz para conducir, expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC); la fotografía será tomada de manera gratuita en los puntos de atención; y los documentos que necesitará a la hora de realizar la gestión dependerá de si es por primera vez, renovación o duplicado.

Por otra parte, según Sucre, para sacarla por primera vez se debe cumplir con los requisitos mencionados anteriormente, tener al menos 16 años de edad y para vehículos de carga o de transporte público, ser mayor de edad.

Si es menor de edad, llevar una autorización autenticada donde se determine la responsabilidad civil y penal de los padres.

Para la renovación, el proceso debe realizarse al culminar la vigencia de la licencia de conducción actual en oficinas SIM o Secretarías de Tránsito y Movilidad, entre otros requisitos para el documento.