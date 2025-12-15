Suscribirse

Confirman consignación de ayuda económica a tres millones de cédulas en Colombia

Los beneficiarios deben revisar la consignación de los pagos.

Periodista en Semana

15 de diciembre de 2025, 8:41 p. m.
Renta Ciudadana en Colombia: así será el último pago del año y los nuevos montos para 2025.
'Renta Ciudadana' en Colombia: así será el último pago del año | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País, con foto de: (Prosperidad Social)

En Colombia, se desarrollan diversos programas sociales a lo largo del año. Estos buscan contribuir a las poblaciones más vulnerables por medio de subsidios económicos que las personas reciben directamente en sus cuentas bancarias.

Uno de los programas que se desarrolla en el país es ‘Renta Ciudadana’, que logra impactar a más de 3 millones de personas. Desde hace algunos días, Prosperidad Social inició el último ciclo de pagos de 2025 para las personas que cumplieron con los criterios para ser beneficiarias.

Así será el pago de Renta Ciudadana en julio. Prosperidad Social.
Así será el pago de Renta Ciudadana en diciembre.Prosperidad Social. | Foto: Prosperidad Social

“‘Renta Ciudadana’ es un programa que busca contribuir a la superación de la pobreza, fomentar la movilidad social y fortalecer la economía local, mediante la entrega de ayudas económicas, conocidas como transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas”, destaca la entidad.

Por otro lado, para quienes reciben el incentivo por giro, la jornada inició el pasado 10 de diciembre y se extenderá hasta el 21 del mismo mes. Para el sexto ciclo, la entidad invierte 314.979 millones de pesos y beneficia a 773.800 hogares, de los cuales hacen parte 825.700 niños y niñas menores de 6 años.

Contexto: Estos son todos los subsidios que se pagarán en el mes de diciembre del 2025: fechas, requisitos y cómo reclamarlos en Navidad

Se debe añadir que el DPS verificará el cumplimiento de corresponsabilidades para entregar los recursos, por lo que este mes el giro es condicionado. Se deberá cumplir con la vacunación y la afiliación a una EPS, además de la matrícula escolar.

“Los hogares recibirán los recursos del ciclo 6 en los primeros días de diciembre, adelantando una entrega que históricamente se ha realizado a finales de mes o incluso en enero del año siguiente. Con esto, Prosperidad Social cumple a los participantes de ambos programas y mejora la oportunidad en las entregas”, indicó el DPS.

Filas en Cartagena para reclamar renta ciudadana en el Banco Agrario de Cartagena
Filas en Cartagena para reclamar renta ciudadana en el Banco Agrario de Cartagena | Foto: Martha Morales Manchego / Semana

¿Qué documentos se necesitan para el pago de los beneficios?

  • Cédula de ciudadanía
  • Registro del Sisbén
  • No recibir pagos de otros programas
  • Tener los documentos que lo acrediten como beneficiario del programa
Contexto: Así puede consultar con su cédula si es beneficiario de Renta Ciudadana en 2025

Si una persona no recibe el pago y es miembro del programa, podrá realizar diversos procesos para que las entidades correspondientes verifiquen las razones por las cuales no se efectuaron los pagos.

Por último, las personas que deseen conocer si hacen parte del programa podrán hacerlo mediante el portal web de Prosperidad Social o a través de la línea de WhatsApp al número 318 806 7329. En estos métodos se solicitará el número de documento de identidad para conocer la situación de cada persona.

