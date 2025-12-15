Confirman consignación de ayuda económica a tres millones de cédulas en Colombia

En Colombia, se desarrollan diversos programas sociales a lo largo del año. Estos buscan contribuir a las poblaciones más vulnerables por medio de subsidios económicos que las personas reciben directamente en sus cuentas bancarias.

Uno de los programas que se desarrolla en el país es ‘Renta Ciudadana’, que logra impactar a más de 3 millones de personas. Desde hace algunos días, Prosperidad Social inició el último ciclo de pagos de 2025 para las personas que cumplieron con los criterios para ser beneficiarias.

Así será el pago de Renta Ciudadana en diciembre.Prosperidad Social. | Foto: Prosperidad Social

“‘Renta Ciudadana’ es un programa que busca contribuir a la superación de la pobreza, fomentar la movilidad social y fortalecer la economía local, mediante la entrega de ayudas económicas, conocidas como transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas”, destaca la entidad.

Por otro lado, para quienes reciben el incentivo por giro, la jornada inició el pasado 10 de diciembre y se extenderá hasta el 21 del mismo mes. Para el sexto ciclo, la entidad invierte 314.979 millones de pesos y beneficia a 773.800 hogares, de los cuales hacen parte 825.700 niños y niñas menores de 6 años.

Se debe añadir que el DPS verificará el cumplimiento de corresponsabilidades para entregar los recursos, por lo que este mes el giro es condicionado. Se deberá cumplir con la vacunación y la afiliación a una EPS, además de la matrícula escolar.

“Los hogares recibirán los recursos del ciclo 6 en los primeros días de diciembre, adelantando una entrega que históricamente se ha realizado a finales de mes o incluso en enero del año siguiente. Con esto, Prosperidad Social cumple a los participantes de ambos programas y mejora la oportunidad en las entregas”, indicó el DPS.

Filas en Cartagena para reclamar renta ciudadana en el Banco Agrario de Cartagena | Foto: Martha Morales Manchego / Semana

¿Qué documentos se necesitan para el pago de los beneficios?

Cédula de ciudadanía

Registro del Sisbén

No recibir pagos de otros programas

Tener los documentos que lo acrediten como beneficiario del programa

Si una persona no recibe el pago y es miembro del programa, podrá realizar diversos procesos para que las entidades correspondientes verifiquen las razones por las cuales no se efectuaron los pagos.