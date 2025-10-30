Conjuntos: ciudadanos pueden ser sancionados por esta insólita razón

Con la llegada de las semanas previas a la Navidad, las personas preparan sus mejores decoraciones para disfrutar de una de las épocas del año que mayor alegría genera.

Por medio del uso de decoraciones en ventanas, luces y demás elementos, se busca que los hogares reflejen la emoción de la llegada de la Navidad.

Todo lo que debe saber sobre las multas en los conjuntos residenciales. | Foto: Montaje El País

Sin embargo, según el reglamento de propiedad horizontal, se pueden imponer una serie de sanciones a las personas que vulneren las normas establecidas.

En primer lugar, las leyes del país indican que las unidades residenciales registradas bajo el régimen de propiedad horizontal cuentan con protección a las fachadas, por lo cual las remodelaciones que afecten de manera significativa el aspecto exterior deben ser aprobadas por la junta de propietarios, la cual debe conocer de primera mano los planos que se tengan en cuenta para las obras.

Esto quiere decir que, si una persona desea colocar un adorno navideño que modifique el aspecto del edificio o conjunto residencial, puede ser sancionada por la junta de propietarios.

Estas sanciones se sustentan en la Ley 675 de 2001, que faculta a las administraciones del país para imponer sanciones a quienes realicen modificaciones que alteren las fachadas de los edificios.

“Las sanciones previstas en el artículo 59 de la Ley 675 serán impuestas por la asamblea general o por el consejo de administración, cuando se haya creado y en el reglamento de propiedad horizontal se le haya atribuido esta facultad. Para su imposición se respetarán los procedimientos contemplados en el reglamento de propiedad horizontal, consultando el debido proceso, el derecho de defensa, contradicción e impugnación”, destaca la norma.

Las decoraciones deben cumplir con las normas de seguridad. | Foto: Getty Images

Las multas no pueden superar el costo de las cuotas de administración mensuales y deben ser informadas por escrito a los propietarios de los predios, para que estos puedan presentar sus descargos y pagar los valores correspondientes.

¿Qué otras sanciones pueden generarse?

Si las personas utilizan luces o extensiones, estas deben cumplir con las condiciones mínimas de seguridad para evitar emergencias que pongan en riesgo a los residentes o las propiedades.

Por lo tanto, si las autoridades del país realizan una inspección y comprueban que el material utilizado representa un riesgo para la propiedad, el responsable podría enfrentarse a otro tipo de sanciones.