Conjuntos residenciales: la multa que pueden recibir los dueños de motos

Los dueños de los automotores deben conocer las normas de sus propiedades.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

17 de diciembre de 2025, 2:12 a. m.
Esta es la conducta que algunos conjuntos pueden multar.
Esta es la conducta que algunos conjuntos pueden multar.

La vida en conjuntos y unidades residenciales en el país se rige por las normas de Propiedad Horizontal, las cuales tienen como propósito garantizar una convivencia armónica entre los residentes y el respeto por los reglamentos internos definidos por cada administración.

Sin embargo, uno de los motivos más frecuentes de desacuerdo surge cuando no se parquean las motos en los espacios definidos para tal fin o se superan los tiempos establecidos en horarios que no cumplen con lo estipulado por el Código Nacional de Policía ni por las reglas propias de cada propiedad.

La resolución 20223040062115 de 2022, cuya entrada en vigencia fue aplazada, busca alinear los estándares de seguridad vial con normas técnicas internacionales.
Las motos ocupan un lugar de parqueo en los conjuntos del país.

Si las personas no cumplen con las normas establecidas, pueden recibir una sanción cercana al millón de pesos. Sin embargo, si las alteraciones continúan o se presentan conductas reiteradas, la multa puede aumentar su valor de manera drástica.

Los parqueaderos de visitantes cuentan con una serie de horarios, los cuales deben ser respetados por las personas, si estos se incumplen se pueden dar una serie de sanciones por parte de las administraciones de cada propiedad. Junto a esto, las autoridades del país pueden imponer multas si se realizan los procesos de investigación en los cuales se identifique que se presentó una violación a las leyes de convivencia.

“Los parqueaderos destinados a los vehículos de los propietarios del edificio o conjunto podrán ser objeto de asignación al uso exclusivo de cada uno de los propietarios de bienes privados de manera equitativa, siempre y cuando dicha asignación no contraríe las normas municipales y distritales en materia de urbanización y construcción”, señala la ley 675 de 2001.

Por otro lado, las administraciones están facultadas para aplicar sanciones, siempre y cuando estas no excedan el valor de la cuota de administración. En cualquier circunstancia, dichas multas deben ser aprobadas por la asamblea de propietarios y aplicadas respetando el debido proceso, garantizando que las personas involucradas tengan la oportunidad de presentar su defensa.

El sistema ABS evita el bloqueo de las ruedas al frenar y reduce el riesgo de derrapes, una de las mayores causas de siniestros entre motociclistas en Colombia.
Las motos también cuentan con una serie de normas para su parqueo en los conjuntos.

Si el inmueble se encuentra en calidad de arrendado, la administración podrá notificar al propietario para que esté al tanto de lo ocurrido y adopte las medidas correspondientes.

Parqueo en zonas no habilitadas

Si una persona parquea en una zona que no le corresponde o no está habilitada por parte de los administradores, puede llevar a un proceso en el cual se interpongan sanciones.

Junto a esto se puede dar el retiro del automotor si el mismo no cumple con las condiciones de seguridad que dictamina que representa un riesgo o no se acredita

