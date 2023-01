Consejos a la hora de usar tarjetas de crédito ante las altas tasas de interés

Las tarjetas de crédito son una forma de financiamiento, que ofrece ventajas como las compras en cuotas y otras posibilidades. Sin embargo, también pueden convertirse en un problema si se utilizan inadecuadamente.

Actualmente, la economía no está registrando los mejores indicadores para el bolsillo de los colombianos, esto debido al crecimiento de la inflación y el aumento de las tasas de interés para controlar el encarecimiento en el costo de vida, y evitar de esta manera que los ciudadanos se endeuden más.

Sin embargo, la realidad muestra que ante las dificultades financieras, los colombianos están acudiendo al uso de las tarjetas de crédito como una fuente para atender las obligaciones económicas que mes a mes llegan sin falta, y a las que se les debe dar pronta respuesta para no incurrir en morosidad que pueda afectar el historial crediticio.

¿Y cómo usar adecuadamente las tarjetas de crédito en estos tiempos de altas tasas de interés?. De acuerdo con los expertos, la mejor decisión sería evitar uso este tipo de productos financieros, debido a los costos operacionales que actualmente acarrea por concepto de la tasa de usura, que actualmente se ubica en hasta 43,26%, según la Superintendencia Financiera.

Debido a la coyuntura actual que presenta el país, derivada de la alta inflación y el aumento en las tasas de interés, los expertos recomiendan a la ciudadanía limitar el uso de las tarjetas de crédito debido a que resulta más caro utilizarlas en estos momentos, por la tasa de usura. - Foto: Getty Images

Sin embargo, como esto no es una posibilidad, debido a las razones antes mencionadas, el banco BBVA entrega algunos consejos útiles para administrar de una mejor manera las tarjetas de crédito. En primer lugar, lo más conveniente es no excederse frente a la capacidad de pago. Es decir, que no se llegue al consumo total del cupo, sino se tiene forma de pagarlo.

Así mismo, que la fecha de pago del producto esté próxima a la fecha de pago del salario. Esto le permitirá atender la obligación en los plazos estipulados, evitando que se le olvide o se pase el periodo límite y que no represente una mora o mayores intereses.

Tenga en cuenta que también es importante llevar un control de todo lo que se pague con la tarjeta de crédito, de esa forma se podrá saber si se ha sobrepasado o no el límite de crédito y se evitará los sobregiros o el pago de comisiones.

Es importante que cuando se vaya a usar las tarjetas de crédito, se tenga en cuenta la capacidad de pago para no excederse en el cupo y no incurrir en morosidad que pueda afectar el historial crediticio. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La entidad bancaria recomienda además que en el momento de realizar el pago de las cuotas, tratar en la medida de lo posible, aportar más del pago mínimo, al igual que si va a realizar adelantos en efectivos de este producto, que esta decisión solo se haga en caso de emergencias. También, se aconseja que se tenga una sola tarjeta de crédito o si se tienen varias, tratar de consolidar las deudas en una sola, para así poder realizar el pago debido.

“Es muy importante pagar antes de la fecha límite, ya que todas las actividades realizadas se registran en el historial de crédito y los atrasos pueden activar el bloqueo de la línea de crédito y según los días de atraso, ello impactará en la clasificación de crédito en el mercado financiero”, recalca.

Y como última recomendación, no confundir la fecha de corte con la fecha límite de pago. En cada fecha de corte hay 27 o 35 días para registrar las compras y pagos con la tarjeta. Luego de esta fecha, se tienen 15 días para hacer por lo menos el pago mínimo de la tarjeta.

“Por ejemplo, si la fecha de corte es el 3 de febrero, el próximo corte será el 3 de marzo y la fecha límite de pago para ese periodo será el 18 de marzo. Tenga en cuenta que las fechas están consignadas en el extracto de la tarjeta de crédito”, subrayó la entidad bancaria.

Los analistas advierten que mientras siga incrementando la inflación, esto generará que se tomen medidas agresivas por vía aumento en las tasas de interés, por lo que se prevé que haya un ajuste alcista en esta materia por parte del Banco de la República. - Foto: Getty Images

Es importante tener presente que las proyecciones que se tienen es que debido al incremento en la inflación, lo más probable es que haya un ajuste alcista sobre las tasas de interés por parte del Banco de la República; que de darse esto impactará sobre la tasa de usura y esto implicaría que este gravamen se ubique por encima del tope actual.