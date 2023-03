¿Cuál es la importancia del traspaso a la hora de comprar un vehículo?

Cuando se está frente a un proceso de compra o venta de un vehículo, es necesario tener en cuenta varios factores que permitan concretar el negocio, en cumplimiento con las normativas legales existentes. Por esta razón, es fundamental que las partes no pasen por alto el traspaso, para realizar de manera correcta la transferencia de propiedad de un bien mueble.

Se entiende por traspaso al trámite que legaliza ante las entidades de tránsito el cambio de propietario de un vehículo usado, por lo que efectuar este paso es de suma importancia si no se quiere tener inconvenientes, tanto para vendedor como para el comprador, toda vez que por medio de este se reporta la venta legal del automotor y que se eviten situaciones relacionadas con obligaciones acumuladas no atendidas como multas, no pago de impuestos o embargo por deudas.

Para poder hacer este proceso hay ciertos requisitos y documentos que se debes tener en cuenta para evitar contratiempos. En primer lugar, tanto el vendedor como el comprador deben estar inscritos en la base de datos del Registro único Nacional de Tránsito, Runt. Además, se debe diligenciar el Formulario de Solicitud de Trámites del Registro Nacional Automotor.

Seguido, se debe aportar el contrato de compraventa, documento o declaración en la que conste la transferencia del derecho de dominio de vehículo, celebrado con las exigencias de las normas civiles y/o mercantiles, con improntas (2) adheridas en la parte final o al reverso del documento.

Si se está adelantando un proceso de compra y/o venta de un vehículo, es importante que no se pase por alto el traspaso, que es un trámite que legaliza ante las entidades de tránsito el cambio de propietario de un vehículo usado. - Foto: Getty Images

También es importante contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) vigente, tener la revisión técnico mecánica al día, que el comprador y vendedor deben estar a paz y salvo por concepto de multas por infracciones de tránsito. A ello, se le suma que se debe tener pago el impuesto sobre vehículos automotores y el pago de los derechos por concepto de trámite, incluyendo retención en la fuente.

Se debe tener en cuenta si el propietario original del carro es una persona jurídica, en este caso deberá anexar la copia del certificado de existencia y representación legal, con vigencia no mayor a treinta (30) días.

¿Cuánto cuesta el trámite del traspaso?

De acuerdo con información suministrada por la Secretaría Distrital de Movilidad, de la Alcaldía de Bogotá, las tarifas para este 2023 son las siguientes:

Automóvil, maquinaria agrícola y no automotores, remolques y semirremolques + Retefuente (1% sobre avalúo comercial): $179.600

Motocicleta + Retefuente (1% sobre avalúo comercial): $103.500

Tenga en cuenta que para adelantar el traspaso, se deben cumplir varios requisitos y aportar una serie de documentos. Entre los requisitos esenciales es que tanto el vendedor como el comprador estén inscritos en el RUNT, que se cuente con el contrato de compraventa, y se hayan realizado una serie de pagos a nivel tributario, como el relacionado con el trámite.

Para realizar el trámite se debe ingresar a la página web www.ventanillamovilidad.com.co donde se deberá seleccionar la opción “Trámites”, dar clic en el botón “Traspaso de propiedad” y luego en “Agendar cita”. Una vez efectuados los pasos anteriores, el interesado será redirigido al micrositio de la Ventanilla Única de Servicios, donde se deberá ingresar el número de cédula y la contraseña. Si no está registrado, se debe crear la cuenta.

Posteriormente, se deberá dar clic en “Comenzar un trámite”, seleccionar la categoría del trámite y leer atentamente los derechos y requisitos de este para que se ejecute el proceso con éxito. Luego, se deberá seleccionar el punto de la Ventanilla Única de Servicios en que se quiere ser atendido, elegir la fecha y hora de la cita, y diligenciar el formulario para el trámite.

El traspaso garantiza la transparencia en la compra y venta de un vehículo, evitando a las partes tener inconvenientes si se presentan multas o embargos por deudas no atendidas. - Foto: ChevyPlan

Es importante que el traspaso se efectúe y no se deje “en blanco” o “abierto”, ya que si se presentan infracciones o multas cuando el vehículo esté en manos de su nuevo dueño, estas obligaciones recaerán en la persona que figure como propietario del bien mueble, por lo que los expertos recomiendan que, antes de concretar la compra y/o venta, las partes hagan este trámite.