¿Cuántas pensiones puede recibirse en Colombia por una incapacidad o riesgo? Leyes dan claridad a los cotizantes del país

En Colombia, las pensiones son uno de los aspectos fundamentales para cientos de personas que buscan asegurarse una jubilación próspera. Por otro lado, están aquellas personas que han sufrido algún tipo de accidente o enfermedad que no les permite realizar sus labores profesionales.

Las leyes son muy claras en el caso de las pensiones por riesgos. | Foto: león darío peláez-semana

En este contexto, se debe señalar que las leyes del país clasifican este tipo de pensiones en dos categorías. La primera corresponde a las que están ligadas a los riesgos laborales y a los accidentes ocurridos durante la prestación de servicios. En estos casos, las ARL, tras realizar las comprobaciones pertinentes, son las encargadas de cumplir con los pagos.

Por otro lado, las pensiones que se generan por riesgo común están asociadas a personas que presentan una invalidez a causa de una enfermedad que no tiene su origen en un accidente laboral. En estos casos, los pagos son asumidos por el fondo de pensiones al cual esté afiliado el ciudadano.

Sin embargo, una misma persona no puede recibir un doble pago por una misma invalidez. Para estos casos, las leyes del país son muy específicas y señalan las pautas que deben seguir no solo el afectado, sino también las instituciones encargadas de cubrir los pagos.

“El Sistema General de Pensiones, creado por la Ley 100 de 1993, no admite que un pensionado por vejez pueda adquirir una segunda pensión que cubra el mismo riesgo”, recordó el Ministerio de la Protección Social (Minprotección). “Una vez cumplidos los requisitos establecidos por la ley para adquirir el derecho a la pensión de vejez, desaparece el riesgo y se transforma en un derecho pensional. Por lo tanto, resulta imposible cubrir un riesgo que ya no puede existir”, señala el portal Ámbito Jurídico.

Cada una de las personas que considere tener derecho a una pensión por un riesgo en Colombia debe pasar por los controles establecidos por las instituciones correspondientes. En el país, la mayoría de pagos están asociados a mesadas por invalidez.

Dentro del sistema general de pensiones colombiano hay tres tipos de pensión: de vejez, de invalidez y de sobrevivencia. | Foto: Guillermo Torres

Requisitos para acceder a la pensión por invalidez