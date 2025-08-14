Suscribirse

Economía

¿Cuánto cuesta independizarse en Bogotá? Expertos revelan las cifras

Por medio de un análisis del mercado se conocieron las cifras que tendrían que pagar las personas que se quieran ir de casa.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

14 de agosto de 2025, 11:37 p. m.
Billetes Colombia
El presupuesto es uno de los puntos más importantes para independizarse | Foto: Andrzej Rostek/iStockphoto/Getty Images

Independizarse en Colombia es una de las metas con la cual cuentan una gran cantidad de jóvenes. Los mismos buscan contar con una liberta que les permita adecuar sus espacios a sus gustos y poder comprar los elementos necesarios para su día a día.

Por medio de un análisis realizado por la Universidad Manuel Beltrán se conocieron las cifras más cercanas a la experiencia que podría tener un joven al salir de su hogar.

La práctica del cobro de depósito por un contrato de arrendamiento es algo común por estos días.
Las personas deben adecuar sus gastos al dinero que cuentan para independizarse. | Foto: Montaje: El País

Chapinero, Teusaquillo y Cedritos se destacan como algunos de los barrios más apetecidos para independizarse. De acuerdo con un análisis de portales inmobiliarios, los cánones promedio mensuales oscilan entre $1,5 y $2 millones, dependiendo del sector. En Chapinero, el promedio es de $1.750.000. En Teusaquillo, es ligeramente menor, $1.700.000, aunque puede llegar hasta los $3.500.000; y en Cedritos, el metro cuadrado cuesta en promedio $55.700.

Para Maricela Botero, economista de la Universidad Manuela Beltrán, independizarse sin una planeación financiera puede llevar a frustraciones o deudas innecesarias. “Los jóvenes deben entender que más allá del arriendo, existen gastos recurrentes como servicios públicos o alimentación y otros que se presentan una sola vez, pero son elevados, como amueblar un apartamento. Lo ideal es contar con al menos el equivalente a tres meses de arriendo ahorrados antes de dar el paso”.

Lo más leído

1. Inesperado, Daniel Quintero se presentó en la reunión de empresarios, sin ser invitado, con una bandera de Palestina
2. Versión del abuelo de Valeria Afanador, niña que desapareció en Cajicá, es clave en su búsqueda: todo podría cambiar
3. La contradicción de Gustavo Petro sobre la conmemoración del 7 de agosto: el presidente quedó en evidencia

Servicios públicos

Vivir solo implica asumir gastos que en casa de los padres suelen pasar desapercibidos. En estratos 3 o 4, los servicios públicos (agua, luz, gas, internet y aseo) pueden costar en promedio entre $280.000 y $420.000 mensuales, según consumo y proveedores del sector. El internet de 200 megas, por ejemplo, cuesta aproximadamente $110.000 al mes.

Pargo de servicios públicos
Pargo de servicios públicos | Foto: Energy Master

“Estamos viendo cómo muchos jóvenes adoptan dinámicas similares a las europeas: se independizan en grupo para asumir entre dos o más personas los costos que implica vivir solo, desde el canon de arrendamiento hasta los artículos básicos para el hogar”, concluye la experta.

Ante los altos costos, cada vez más jóvenes optan por compartir apartamento con amigos o parejas, lo que permite dividir los gastos fijos como arriendo, servicios e incluso el mercado.

La experta señala que independizarse no solo requiere que las personas conozcan de primera mano las implicaciones que tiene para mudarse a una nueva vida en solitario.

También se destaca que las personas deben contar con la capacidad de afrontar los retos que supone tener que hacerse cargo de responsabilidades nuevas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así puede participar en la carrera de Solidaridad por Colombia este domingo, en homenaje a Nydia Quintero, la abuela de Miguel Uribe Turbay

2. Destapan si jugador de Atlético Nacional será operado tras fracturarse: “continúa con inflamación”

3. Esta es la insólita razón por la que Rigoberto Urán se rompió un hueso de la clavícula

4. La contradicción de Gustavo Petro sobre la conmemoración del 7 de agosto: el presidente quedó en evidencia

5. Acalorado debate de precandidatos a la Presidencia en el Congreso de la Andi. Dardos entre ellos y preguntas incómodas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BogotáVivir soloGastos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.