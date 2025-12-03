Suscribirse

Desde el 4 de diciembre ciudadanos que cumplan con estos documentos pueden acceder a beneficio económico

En el país se cuentan con diversos programas que impactan a miles de personas.

Periodista en Semana

3 de diciembre de 2025, 11:46 p. m.
Renta Ciudadana en Colombia: así será el último pago del año y los nuevos montos para 2025.
Con la llegada de las últimas semanas del año, las instituciones del país realizan las últimas consignaciones de los beneficios otorgados a miles de personas en el territorio nacional.

Uno de estos programas es el de Renta Ciudadana, el cual busca impactar a más de 500.000 personas en el país que están en situación de pobreza extrema o presentan algún tipo de discapacidad.

Cada mes, por medio de un comunicado de prensa, Prosperidad Social indica las fechas en las cuales se realizarán los pagos de cada uno de los ciclos.

Para este último mes del año se determinó que, desde el 4 de diciembre, se llevarán a cabo las últimas consignaciones del año, las cuales serán enviadas por medio del Banco Agrario.

Pago renta ciudadana.
“La entrega del sexto ciclo de estos programas está programada del 4 al 15 de diciembre, para 770.000 hogares. La entidad tiene destinados 320.000 millones de pesos para cubrirlo. Las fechas, puntos y modalidades para recibir la transferencia pueden consultarse en los canales oficiales de la entidad y del Banco Agrario”, destaca Prosperidad Social.

Se debe señalar que las transferencias no son acumulables, por lo cual las personas que son beneficiarias de los pagos deben reclamar el quinto ciclo dentro del periodo.

¿Qué documentos se necesitan para el pago de los beneficios?

  • Cédula de ciudadanía
  • Registro del Sisbén
  • No recibir pagos de otros programas
  • Tener los documentos que lo acrediten como beneficiario del programa

Si una persona no recibe el pago y es miembro del programa, podrá realizar diversos procesos para que las entidades pertinentes puedan verificar las razones por las cuales no se realizaron los pagos.

Hay que destacar que, por medio del portal web de Prosperidad Social, las personas pueden consultar si cuentan con pagos pendientes o si pertenecen a la base de datos del programa.

Para los beneficiarios, se debe indicar que deben contar con toda la documentación que acredite, que cumplen con las condiciones mínimas que exige el programa y que no están inscritos en otros beneficios.

Filas en Cartagena para reclamar renta ciudadana en el Banco Agrario de Cartagena
Después de finalizar cada uno de los ciclos de pagos, Prosperidad Social actualiza las bases de datos del programa de manera constante, con el fin de cubrir el mayor porcentaje posible de la población que cumple con las condiciones para acceder a los beneficios entregados por el Gobierno Nacional.

Además, se establece el número de personas que accedieron a los pagos y quiénes no han retirado los mismos, con el fin de verificar su situación.

