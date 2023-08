Devolución del IVA: para estos días están programados los pagos en agosto

Pasos para saber si es beneficiario

Uno de los llamados de atención para los beneficiarios es que acceder a este subsidio no tiene costo, tampoco necesita de algún intermediario para acceder al mismo. Lo más importante es estar dentro del Sisbén y dependiendo el puntaje que le arroja el mismo, sabrá si puede reclamar el subsidio.

“El registro del Sisbén es un requisito para identificar los más vulnerables, pero no otorga el beneficio de la devolución. Recuerde realizar su actualización en el Sisbén IV de manera oportuna. La devolución del IVA tiene una cobertura a nivel nacional. Los 2 millones de hogares se encuentran en los 32 departamentos. Avanzamos hacia un país más justo”.

El registro del Sisbén es un requisito para identificar los más vulnerables, pero no otorga el beneficio de la devolución. | Foto: GUILLERMO TORRES-semana

¿Quiénes pueden ser beneficiarios?

Los cortes correspondientes al Sisbén no otorgan el beneficio del Programa, esta es una condición para ser potencial beneficiario, de acuerdo a lo indicado en Prosperidad Social , en donde destacan que una persona puede recibirlo si responde de manera general a los siguientes criterios, afirmativamente:

3. Hogares pobres extremos, según Sisbén IV, que no reciben ningún programa o auxilio de transferencias monetarias.

Estas serían algunas de las razones por las cuales podría ser no apto para el subsidio:

Tenga en cuenta que no puede recibir más de una ayuda o subsidio del Estado, por lo que si ya es beneficiario de alguno de los otros programas, no recibirá la devolución del IVA. Todo esto lo puede validar con su número de cédula, a través de la página de internet de Prosperidad Social. Hasta el momento no se han cambiado las condiciones ni los montos que recibirían los subsidiados.