Devolución del IVA: Prosperidad Social anuncia pagos para septiembre

Estos recursos corresponden a los ciclos 1, 2 y 3 de 2023 y a los pagos no cobrados por beneficiarios del ciclo de diciembre de 2022. El pago estará disponible hasta el 24 de septiembre próximo. La inversión de la entidad para esta transferencia es de 534.000 millones de pesos.

Cerca de 700.000 nuevos beneficiarios recibirán este recurso económico. Los hogares con pagos reprogramados de 2022 que no cobren la transferencia dentro del periodo definido no podrán retirarla en el futuro.

Para acceder al programa no se requiere de inscripciones. Se accede a través de la focalización que usa la información del Sisbén IV. Por eso, es importante que los hogares mantengan actualizada su información en el municipio en el cual se residen.

Para solicitar el dinero designado en el programa de Devolución del IVA, los titulares de las familias beneficiarias deben dirigirse a cualquiera de los puntos del operador de pago Supergiros o a sus oficinas afiliadas en los municipios y ciudades del país, teniendo en cuenta que este trámite no tiene costo y no se pueden aplicar descuentos sobre el valor transferido.

Estos son los subsidios a los que se puede acceder en Colombia según su puntaje del Sisbén

Grupo C

Vulnerable. En este grupo se encuentran aquellos en riesgo de caer en pobreza. El Grupo C se subdivide en 18 subgrupos (C1 a C18) para reflejar diversas situaciones de vulnerabilidad.

No pobre, no vulnerable. Este grupo engloba a la población que no está en situación de pobreza ni vulnerabilidad. También se divide en 21 subgrupos (D1 a D21) que permiten una mayor especificidad en la clasificación.