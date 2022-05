Devolución del IVA: ¿Qué hacer si no se ha recibido el pago?

Dos millones de hogares colombianos en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad han recibido incentivos económicos del Gobierno nacional, a través del programa Devolución del IVA. Este subsidio busca mitigar los impactos negativos que ha dejado la pandemia por covid-19.

Durante el 2022, el Estado destinó $ 177.000 millones de pesos para dos millones de familias beneficiarias de la Devolución del IVA. El pago corresponde a $ 80.000 pesos por cada pago que se realiza cada dos meses. Este subsidio tendrá $ 4.000 pesos de más en comparación con 2021, y los cuales serán pagados por medio de transferencias en los puntos de pago del municipio en el que el titular esté registrado en la ficha del Sisbén.

En caso de que el beneficiario se haya trasladado a otro municipio de manera permanente, debe informar al operador por medio de la página web, para que se gestionen los cambios correspondientes.

Una vez que ingrese al sitio web del operador, debe diligenciar un formulario en el que le solicitarán tipo y número de documento, municipio donde está inscrito al sistema y municipio donde desea recibir el pago; además, deberá adjuntar una foto del documento de identidad. Después de 24 horas, la persona podrá remitirse al punto de pago, realizar el proceso de confirmación de identificación habitual y cobrar la transferencia monetaria.

¿Qué hacer si todavía no recibe el pago?

Cabe resaltar que las personas que tienen la posibilidad de recibir este subsidio, fueron elegidas de acuerdo con la información registrada en el Sisbén IV. De este modo, si usted no ha recibido el pago, lo podrá solicitar nuevamente en la sucursal principal del Sisbén, en el municipio o ciudad en la que se encuentre.

“Los hogares en estado “no elegible” pueden registrar una novedad que les permita corregir la causal y cambiar su estado a “registrado”, indicó el Departamento de Prosperidad Social.

Este subsidio ha beneficia a 2 millones de hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, con un incentivo de $80.000 pesos. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Prosperidad Social, la entidad encargada de estos subsidios, explicó en sus redes sociales que si aún no ha recibido el octavo pago, deberá presentar el documento de identidad en el punto de pago oficial SuperGiros o redes aliadas y firmar un documento de consentimiento en el que se acepte ser reactivado dentro del programa.

Ahora bien, hay cuatro estados de los hogares en el programa, registrado, beneficiario, no elegible y no vigente. El estado de las personas no elegibles se da porque hay indicios de fallecimiento de la persona titular del hogar, por inconsistencias en el documento de identidad de la persona titular; por duplicidad de los registros de los hogares en el sistema de información del programa; o por verificación de condiciones socioeconómicas del hogar.

Esto último quiere decir que si se identifica que el hogar no se encuentra en situación de pobreza o vulnerabilidad, no podrá ser beneficiario de este subsidio.

Otros subsidios otorgados por el Gobierno

El Ingreso Solidario es un subsidio que fue diseñado para operar por tres meses; sin embargo, la Ley de Inversión Social aprobada por el Congreso, y sancionada por el presidente Iván Duque, Prosperidad Social podrá ejecutar el programa hasta 2022.

Este programa es un apoyo económico del Gobierno nacional a hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y en condición de vulnerabilidad económica, cuyo fin es mitigar en esa población los impactos derivados de la emergencia causada por el Covid-19.

Durante el último año, este subsidio ha beneficiado alrededor de tres millones de hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad económica que no son beneficiarios de otros programas sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Compensación del impuesto sobre las ventas - IVA o Protección al Adulto Mayor -Colombia Mayor.