El beneficio para pagar impuestos que puede aprovechar hasta el 31 de octubre; hay rebajas hasta el 80%

En Colombia, el pago de impuestos es una de las principales fuentes de ingreso con las que cuenta el país para desarrollar sus planes de gobierno.

Sin embargo, cientos de personas en el Valle del Cauca no se han puesto al día con sus obligaciones tributarias, razón por la cual las principales entidades del departamento han anunciado una serie de beneficios a los que podrán acceder hasta el 31 de octubre de 2025.

A través de la página web de la Gobernación del Valle del Cauca, se puede consultar toda la información necesaria para acceder a los beneficios que ofrece la entidad.

“Estos pagos los pueden realizar en cada uno de los puntos de atención que tiene la Unidad de Rentas de la Gobernación del Valle del Cauca. Está nuestro punto principal en Cali, en el edificio de la Gobernación del Valle; así mismo, en Tuluá, Cartago, Palmira, Jamundí y en otros municipios. Así que es una gran oportunidad para el bolsillo de los contribuyentes y es por única vez”, señaló Javier Jaramillo, subdirector técnico de Apoyo a la Gestión del Departamento de Hacienda y Finanzas Públicas del Valle.

Tenga en consideración las diferentes variables al momento de realizar el pago de los impuestos. | Foto: 123 RF

¿Cuál es el beneficio que ofrece la Gobernación del Valle del Cauca?

La entidad señala en su portal web que, por medio del llamado “Descuentazo Tributario” de la Gobernación del Valle del Cauca, se ofrecen rebajas de hasta el 80 % en intereses y sanciones de vigencias vencidas del impuesto vehicular y otras rentas departamentales.

Para poder acceder a este beneficio, los contribuyentes deben estar al día con los pagos de la vigencia 2025 y seguir el paso a paso indicado en el portal oficial.

“A través de la página www.vehiculosvalle.com.co, los contribuyentes del impuesto vehicular pueden aprovechar el ‘Descuentazo Tributario’. Para acceder al beneficio es necesario estar al día con el pago de la vigencia 2025. Las rebajas también aplican para deudores del impuesto de registro, a quienes se les notifica directamente sobre los descuentos”, destaca la entidad en su portal.

Las personas pueden aplicar a los descuentos hasta el próximo 31 de octubre. | Foto: Getty Images

Las personas deben tener en cuenta que el no pago de los impuestos puede derivar en procesos judiciales, embargos y multas, dependiendo del tiempo durante el cual no se cumplan las obligaciones.