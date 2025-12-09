Suscribirse

Finanzas

El decreto que sacude al sistema pensional, ¿afectaría los ahorros de los colombianos?

Los pensionados deben conocer el alcance del decreto planteado por el Gobierno Nacional.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

9 de diciembre de 2025, 11:20 p. m.
Inflación
El nuevo decreto plantearía modificaciones al sistema pensional. | Foto: TimeShops - stock.adobe.com

Hace algunos días, el Gobierno Nacional presentó, por medio del Ministerio de Hacienda, un proyecto que propone sustituir el mecanismo de cobertura del deslizamiento del salario mínimo dentro del sistema de pensiones.

Contexto: Fondos privados y aseguradoras alertan que proyecto de decreto dejaría a más colombianos sin jubilación y reduciría mesadas

La importancia de este mecanismo radica en que, por medio del mismo, se pueden completar los recursos que permiten que una persona pueda pensionarse con el salario mínimo y recibir el respectivo aumento cada año.

“Es un mecanismo que permite mantener activo el mercado de las cotizaciones de rentas vitalicias inmediatas y diferidas para los afiliados del RAIS, permitiendo a las aseguradoras de vida cubrirse del riesgo que se puede presentar en el incremento del salario mínimo anual y la variación del IPC con que se proyectaron las rentas vitalicias inmediatas y rentas vitalicias diferidas que han sido contratadas”, destaca el Ministerio de Trabajo.

La carga de cuidados que recae sobre las mujeres es una estructura difícil de cambiar en la sociedad.
El decreto deberá ser analizado por medio de los controles políticos de la nación. | Foto: 123 Rf

Este valor es utilizado por las principales aseguradoras de vida para proyectar el crecimiento de las mesadas de las rentas vitalicias emitidas al momento de reservar y tarifar.

Según los principales actores del sistema pensional, el proyecto podría generar un impacto directo en miles de personas, quienes han completado su proceso de jubilación o están en camino de lograr obtener una mesada pensional.

La cobertura que se presta actualmente por medio del Gobierno Nacional con este mecanismo tiene un costo de 2 billones de pesos anuales. Por tal razón, la no continuación de estos pagos podría estar relacionada con el gasto que supone para las finanzas del país.

Colpensiones destaca que el decreto no le causaría ninguna modificación a sus servicios

El fondo de pensiones analiza la actual propuesta en profundidad y destaca, en primer lugar, que las pensiones de sus afiliados se pagan directamente con cargo al presupuesto del sistema, no mediante rentas vitalicias contratadas con aseguradoras.

Contexto: Expertos advierten sobre los efectos de un aumento desbordado del salario mínimo: informalidad, inflación y un gasto fiscal billonario

Por otra parte, señala que en el Régimen de Prima Media, administrado por Colpensiones, el reajuste de pensiones por salario mínimo ya está previsto en la Ley 100 y se financia con recursos del sistema.

Colpensiones revocó la convocatoria pública para la prestación del servicio de vigilancia, pese a que la licitación tenía proponentes que cumplían los requisitos.
Colpensiones destacó que el decretó no le generaría modificaciones en sus procesos. | Foto: guillermo torres-semana

“A las compañías aseguradoras que ofrecen rentas vitalicias en el RAIS, a los fondos privados y al Ministerio de Hacienda, que financia la cobertura cuando el deslizamiento es positivo. De esta manera, como Colpensiones no participa en este esquema, ya que en el RPM las pensiones se reajustan directamente por ley y se pagan con recursos del sistema, sin intervención de aseguradoras ni necesidad de cobertura, no se ve impactada la entidad por el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda”, puntualiza Colpensiones.

PensiónColpensionesDecretazo

