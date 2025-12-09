Hace algunos días, el Gobierno Nacional presentó, por medio del Ministerio de Hacienda, un proyecto que propone sustituir el mecanismo de cobertura del deslizamiento del salario mínimo dentro del sistema de pensiones.

La importancia de este mecanismo radica en que, por medio del mismo, se pueden completar los recursos que permiten que una persona pueda pensionarse con el salario mínimo y recibir el respectivo aumento cada año.

“Es un mecanismo que permite mantener activo el mercado de las cotizaciones de rentas vitalicias inmediatas y diferidas para los afiliados del RAIS, permitiendo a las aseguradoras de vida cubrirse del riesgo que se puede presentar en el incremento del salario mínimo anual y la variación del IPC con que se proyectaron las rentas vitalicias inmediatas y rentas vitalicias diferidas que han sido contratadas”, destaca el Ministerio de Trabajo.

El decreto deberá ser analizado por medio de los controles políticos de la nación. | Foto: 123 Rf

Este valor es utilizado por las principales aseguradoras de vida para proyectar el crecimiento de las mesadas de las rentas vitalicias emitidas al momento de reservar y tarifar.

Según los principales actores del sistema pensional, el proyecto podría generar un impacto directo en miles de personas, quienes han completado su proceso de jubilación o están en camino de lograr obtener una mesada pensional.

La cobertura que se presta actualmente por medio del Gobierno Nacional con este mecanismo tiene un costo de 2 billones de pesos anuales. Por tal razón, la no continuación de estos pagos podría estar relacionada con el gasto que supone para las finanzas del país.

Colpensiones destaca que el decreto no le causaría ninguna modificación a sus servicios

El fondo de pensiones analiza la actual propuesta en profundidad y destaca, en primer lugar, que las pensiones de sus afiliados se pagan directamente con cargo al presupuesto del sistema, no mediante rentas vitalicias contratadas con aseguradoras.

Por otra parte, señala que en el Régimen de Prima Media, administrado por Colpensiones, el reajuste de pensiones por salario mínimo ya está previsto en la Ley 100 y se financia con recursos del sistema.

Colpensiones destacó que el decretó no le generaría modificaciones en sus procesos. | Foto: guillermo torres-semana