¿Está buscando moto? Estos son los lugares de Colombia donde más se compran

A pesar de que desde la pandemia han aumentado considerablemente el precio de las motos y los carros en todo el mundo, incluyendo Colombia, paulatinamente este sector se ha venido recuperando y retomando sus ventas, pero todavía hace falta mucho más trabajo.

Un punto importante en este tema a la hora de adquirir un vehículo es si comprarlo nuevo o usado, pues aparentemente los colombianos están escogiendo la segunda opción. Según datos reflejados en un informe de Fenalco y la Andi, las ventas de vehículos nuevos durante abril del presente año cayeron 33,4 % en comparación con el mismo mes del año pasado.

Desde la pandemia, la venta de carros y motos es uno de los sectores que más se ha visto afectado. - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Un dato llamativo es que la venta de los vehículos eléctricos creció en un 33,5 % respecto al mismo periodo del mes anterior, de acuerdo con los datos del informe mencionado anteriormente.

Si nos referimos solamente a la venta de motos, las cifras también están bajando considerablemente, ya que, en lo corrido del año, hasta el mes de mayo, se ha emitido un total de 286.780 matrículas, lo que representa una reducción del 16,6 %.

Pese a esto, cifras de Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) señalan que durante el último mes, en Colombia circularon 56.936 motocicletas nuevas, un 10,9 % más que las ingresadas en abril.

Si tomamos como referencia el año 2022, en Colombia hubo una circulación de 18.082.451 vehículos, de los cuales 10.937.652 fueron motocicletas; 6.948.593 correspondieron a carros, camionetas, camiones, buses, busetas y remolques; así como 196.206 fueron maquinaria, remolques y semirremolques.

Los datos demuestran que hoy los colombianos prefieren utilizar las motos por encima de los carros gracias a los diferentes beneficios que les ofrecen estos vehículos.

La encuesta de Pulso Social del Dane (2022) reveló que los ciudadanos prefieren las motocicletas gracias a factores como el ahorro de tiempo, son más sostenibles económicamente, sus precios no son tan elevados a la hora de comprar y, uno muy importante, es que no se tiene la restricción del pico y placa en algunas ciudades.

Cada vez son más los colombianos que prefieren utilizar una moto por encima de un carro gracias a los beneficios que les trae. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, otra característica clave es que las motos se han convertido en una herramienta de trabajo y en ciertos términos, como mantenimientos y reparaciones, son más económicas que los carros, en algunos casos.

Igualmente, se destaca que por decisión del Gobierno Nacional actualmente a los motociclistas se les subsidia el 50 % del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.

¿Cuáles son los lugares donde más se compran moto?

Teniendo en cuenta lo anterior, la revista Motor realizó un informe de los departamentos y municipios donde más se registra la venta de motos en Colombia.

En lo relacionado con los departamentos, el ranking es liderado por Cundinamarca con 19,2 % de las ventas de las motos, seguido por Antioquia (16,4 %) y Valle del Cauca (10,12 %). Estos tres sitios representan el 45,4 % de las ventas, con 130.295 unidades de las 286.780 motocicletas que se han matriculado durante 2023.

En cuanto a los municipios, la tabla la encabeza Funza con el 16,7 %, seguido de Sabaneta (15,8 %) y Florida (12,5 %).

Un dato a destacar es que en Mosquera se registró el mayor crecimiento con 45,4 % en comparación con el año 2022.

El informe finaliza con el podio de marcas que está compuesto en primer lugar por Yamaha, que ha vendido 11.061 unidades, seguida de Bajaj con 9.674 y AKT con 2.227 unidades.

La revista Motor realizó el ranking de los lugares donde mas se venden motos en Colombia. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Las ventas de estas tres firmas suman más del 50 % del mercado total en Colombia”, señaló el portal.

No obstante, hay que aclarar que el hecho de que estas motocicletas sean compradas en zonas diferentes a las ciudades principales como Bogotá y Medellín, que no aparecen en el ranking, no quiere decir que no circulen por ellas.