Estafas con el Soat: así están robando a los colombianos al comprar este seguro

El conocido Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) es uno de los seguros que cobija a las posibles víctimas de un accidente de tránsito en Colombia. Esta póliza, obligatoria para que los carros puedan rodar en el país libremente, cobija al conductor pero también a los pasajeros afectados de otros carros y hasta a peatones.

El seguro permite cubrir gastos del siniestro, como el traslado de las víctimas al centro médico, procedimientos quirúrgicos, farmacia, además de seguro para gastos funerarios en caso de muerte.

La compra de ese seguro es imprescindible y evadir el pago del mismo es causal de multa. Si un agente de tránsito lo encuentra sin vigencia, puede multarlo con 30 SMLDV, lo que en 2023 equivale a $1.160.000.

Por esa razón, muchas entidades han facilitado los mecanismos para adquirirlo. Sin embargo, los delincuentes se han aprovechado de ello y han creado nuevas formas de estafar a las personas.

Nueva estafa con el Soat: así están robando a muchos conductores

De acuerdo con el portal Grupo R5, los canales de mensajería instantánea son uno de los preferidos por los criminales para desfalcar a muchos usuarios. A través de una supuesta cuenta de una aseguradora, lo contactan vía WhatsApp informándole que su seguro caducará pronto, lo cual puede ser cierto, pues muchos estafadores comprueban en una base de datos la información antes de llamarlo.

Por ello, es mejor que desconfíe de estos canales por mensajería instantánea. Lo mejor que puede hacer es entrar directamente a la página de la aseguradora y comprar el seguro a través de una pasarela de pago segura.

Siempre verifique que la compañía que le está intentando vender el seguro esté autorizada para hacerlo y en realidad ofrezca ese seguro. Muchos delincuentes se apropian de nombres de aseguradoras que no venden Soat, para brindarle este servicio fraudulento y que las víctimas no sospechen.

Son varias las denuncias a través de redes sociales, que muestran el patrón del modus operandi de los delincuentes. Su canal preferido son los chats. Dejamos algunas para que pueda conocer diferentes versiones y evitar que los ladrones se aprovechen de su buena fe.

Hace dos días fuí objeto de estafa supuestamente compré el soat en línea

Sali estafado

La página para comprar soat en línea ahora es medio de estafa.

Pido ayuda en replicar esta información, la empresa Asesores365co, que dice vender SOAT son una estafa, sé que pecamos de confiados, pero hay hacer pública la denuncia para que no sigan robando a las personas

La red usaba, según la Policía, el Soat para tramitar procedimientos médicos que no tenían que ver con accidentes de tránsito. El descaro era tal que hasta gestionaban incapacidades.

Los requisitos de los vehículos para poder aplicar al descuento del Soat

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) en Colombia es fundamental para los propietarios de vehículos. Recientemente, se implementó una medida que trae buenas noticias para los conductores: un descuento del 50 % en el precio del Seguro Obligatorio. Esta iniciativa, respaldada por el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud a través del Decreto 2497, de diciembre de 2022, establece los requisitos para acceder a este beneficio.

De acuerdo con el mencionado decreto, diversos tipos de vehículos podrán disfrutar del descuento del 50 % en el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Entre ellos se encuentran motocicletas de bajo cilindraje, taxis, microbuses urbanos, motocarros, autos de negocios, vehículos de servicio público urbano, buses, busetas y vehículos de servicio intermunicipal. Esta medida busca incentivar la adquisición y renovación del seguro, asegurando así la protección de los conductores y terceros en caso de accidentes de tránsito.

El Soat es un documento de carácter obligatorio para todos los propietarios de vehículos en Colombia. Este seguro brinda cobertura en caso de que una persona cause un accidente y tiene una vigencia de un año, por lo que es necesario renovarlo para mantenerlo activo. No cumplir con esta obligación puede acarrear multas e incluso la inmovilización del vehículo. Según el Código de Tránsito, la multa para quienes conduzcan sin el seguro vigente es de 30 salarios mínimos legales vigentes, lo que equivale a 1.160.000 pesos.

Con el fin de asegurar que un mayor número de vehículos cuente con el Soat, el Gobierno emitió el Decreto 2497 de 2022, que establece los requisitos para acceder al descuento del 50 % en el seguro. Entre los vehículos beneficiarios se encuentran ciclomotos, motos de menos de 100 centímetros cúbicos c. c., motocarros, tricimotos, cuatriciclos, autos de negocios de hasta 1.500 c. c. de menos de 10 años de antigüedad, buses y busetas urbanos, entre otros.