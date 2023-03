Estos son los trámites que se deben hacer para obtener la licencia de conducción

En Colombia obtener una licencia de conducción es un proceso clave y obligatorio para garantizar la seguridad en las vías del país. Con el requisito de la obtención del documento se permite conocer las normas de tránsito y cómo aplicarlas, además de ayudar a reducir la tasa de accidentes.

En tal sentido, todas las personas que cuenten con un vehículo deben tener presente la fecha de vencimiento de su licencia de conducción, dada su vital importancia para que las personas puedan seguir movilizándose con total confianza por el territorio nacional y no incurrir en faltas con las autoridades.

Fernando Sucre, CEO de R5, explicó hay unos puntos importantes que se deben saber a la hora de adquirir su licencia de conducción. En cuanto a las categorías de la licencia de conducción, se han establecido tres categorías en Colombia.

Estas definen el tipo de vehículo que se puede conducir. La categoría A, en motocicletas (A1, hasta 125 c.c.; y A2, más de 125 c.c.); Categoría B, para vehículos particulares (B1, automóviles y camionetas; B2, buses y camiones de; y B3, vehículos articulados); y categoría C incluye vehículos de la categoría B, pero para servidores públicos.

¿Dónde y cómo hacer el trámite?

Para tramitar la licencia de conducir, se debe hacer en un punto de atención SIM (Servicios integrales para la Movilidad) o Secretarías de Tránsito y Movilidad.

En Barranquilla, Calle 34 No. 43-31; En Bogotá, Secretaría de Movilidad, Calle 13 No. 37-35, pero se puede consultar la página oficial para conocer el punto de atención más cercano; en Bucaramanga, Km 4 vía Girón - Bucaramanga; en Cali; Centro Comercial Carrera, Cl. 52 #1B-160; y en Medellín, carrera 64 C No. 72 - 58

Ya para sacar la licencia de conducción, en Colombia es necesario cumplir algunos requisitos para sacar el pase de conducir.

Por ejemplo, saber leer y escribir; presentar documento de identidad, para nacionales mayores de edad, cédula de ciudadanía o contraseña y para menores de edad, tarjeta de identidad.

Para los extranjeros mayores de edad, es importante la cédula de extranjería o contraseña certificada (provisionalmente) o pasaporte vigente.

También hay que estar inscrito al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT); estar a paz y salvo por multas de tránsito; realizar el pago de los derechos del trámite; presentar certificado de la escuela de conducción, expedido por el centro de Enseñanza Automovilística (CEA); presentar certificado de examen físico, mental y de coordinación motriz para conducir, expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC); la fotografía será tomada de manera gratuita en los puntos de atención; y los documentos que necesitará a la hora de realizar la gestión dependerá de si es por primera vez, renovación o duplicado.

Primera vez o renovación

Por otra parte, según Sucre, para sacarla por primera vez se debe cumplir con los requisitos mencionados anteriormente, tener al menos 16 años de edad y para vehículos de carga o de transporte público, ser mayor de edad.

Si es menor de edad, llevar una autorización autenticada donde se determine la responsabilidad civil y penal de los padres.

Para la renovación, el proceso debe realizarse al culminar la vigencia de la licencia de conducción actual en oficinas SIM o Secretarías de Tránsito y Movilidad, entre otros requisitos para el documento.