Finfluencer: qué son y cómo ayudan a las finanzas

En los últimos años, las redes sociales han presenciado el surgimiento de un nuevo tipo de usuarios denominados finfluencers, que como su nombre lo indica, desarrollan contenido de interés para sus seguidores en el que enseñan cuáles son las herramientas financieras que ayudan a mejorar las finanzas personales.

Las generaciones ‘millennial’ y ‘centennial’ son las que más valoran este tipo de información, debido al impacto socioeconómico que ha dejado la pandemia por la covid-19. Sin embargo, las entidades reguladoras han comenzado a vigilar su actividad, aconsejan precaución antes de seguir sus recomendaciones y advierten de los riesgos de convertir las inversiones financieras en “un videojuego”.

Los finfluencers cada vez ganan más seguidores, porque informan sobre temas más específicos que van desde las finanzas personales hasta las estrategias de inversión por medio de criptomoneda y plataformas de inversión. Estas personas utilizan redes sociales como Instagram, TikTok, YouTube y LinkedIn para expandirse.

Según las cifras otorgadas por New Morning Consult, un 71 % de los centennials y millennials valoran que la información financiera provenga de los finfluencers, frente al 48 % de los baby boomer (nacidos en las décadas de los 50 y 60).

Ahora bien, es importante tener en cuenta que hay finfluencers de todo tipo. Unos son aquellos que realmente conocen sobre el tema, debido a su experiencia profesional y laboral; y otros que toman la cantidad de seguidores que tienen como gancho para venderles algún producto financiero de alguna marca, sin ninguna referencia.

Transparencia de los ‘finfluencers’

De acuerdo con el Banco BBVA, los finfluencers obtienen beneficios de las visitas a sus perfiles digitales, ya sea monetizando las visualizaciones de sus canales, vendiendo cursos de inversión mediante patrocinios o introduciendo contenido promocional.

No obstante, los problemas de transparencia de los ‘finfluencers’ comienzan cuando no indican los riesgos asociados a los productos y estrategias de las que hablan, o cuando los contenidos promocionales no están debidamente señalados como tal. Estos problemas se agravan cuando, por la carencia de educación financiera, los seguidores “no comprenden las complejidades de los mercados ni son conscientes de los riesgos asociados a la información que reciben por las redes”.

Los finfluencers desarrollan contenido de interés para sus seguidores, enseñando o dando a conocer herramientas financieras que les permita mejorar sus finanzas personales. - Foto: Getty Images

Es importante no olvidar como están compuestos los algoritmos de las redes sociales, ya que estos recomiendan contenidos similares a los que el usuario está viendo en determinado momento. De esta manera, la entidad recomienda iniciar una salud financiera con contenidos de corte educativo, con información veraz, contrastada y que pondere los beneficios y riesgos.

En España, Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha llamado a la responsabilidad de los influencers y personajes públicos para evitar “que los inversores caigan en ofertas que puedan ser equivocadas o incluso fraudulentas”. En Reino Unido, la Financial Conduct Authority (FCA) ha emitido un informe que concluye que muchos inversores jóvenes están asumiendo riesgos demasiado grandes para su perfil inversor.

“Nos preocupa que algunos de ellos se sientan tentados, a menudo a través de anuncios online o tácticas de venta de alta presión, a comprar productos de mayor riesgo que, con toda probabilidad, no son adecuados para ellos”, afirmó Sheldon Mills, director ejecutivo de Consumo y Competencia de la FCA.

En Nueva Zelanda, la Financial Markets Authority (FMA) también ha demostrado su interés en este tema y ha lanzado una guía sobre cómo hablar de finanzas en internet. A pesar de que el director ejecutivo de la FMA, se alegra de que haya cada vez haya más personas interesándose en cómo manejar mejor su dinero, añade que los ‘finfluencers’ no deben ofrecer consejos que no estén calificados o autorizados para dar.