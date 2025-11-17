FNA permite comprar vivienda mientras paga arriendo: atractiva modalidad

Cada vez son más los colombianos que tienen el anhelo de comprar casa propia, dado lo que representa adquirir un bien inmueble que puede generar rentabilidad en el largo plazo y también que permite tener un lugar en donde vivir.

La situación en el mercado de vivienda cada vez se complica más en Colombia, pero aún así existen distintas entidades que permiten acceder a vivienda sin incurrir en créditos sustanciales y engorrosos o tener que ahorrar por años hasta poder hacerlo.

Así puede acceder a vivienda. | Foto: Getty Images

El Fondo Nacional del Ahorro lanzó ahora una nueva modalidad en la que las personas pueden comprar viviendo mientras hacen el pago simultáneo del arriendo en donde viven.

Es un producto financiero que permite cancelas cuotas mensuales similares a las de un arriendo, dando la posibilidad de que dicho esfuerzo se materialice en una vivienda propia.

El modelo permite que los solicitantes de un crédito tengan tasas de interés bajas, lo que les permite pagar su casa nueva mientras también costean un alquiler.

El FNA lo acerca a este sueño. | Foto: Carlos Julio Martinez (Semana)

Esta posibilidad está disponible para cualquier persona, incluidas las que figuren como reportadas en Datacrédito y otras centrales de riesgo. Sin embargo, en estos casos deben entregar el paz y salvo respectivo para certificar el pago total de las obligaciones.

El esquema mencionado básicamente consiste en un contrato de arrendamiento financiero. En este el afiliado paga mensualmente un canon al FNA y al finalizar este contrato, puede optar por comprar el inmueble.

La propiedad, durante el ciclo del contrato, se mantendrá a nombre del FNA, por lo que actuará como arrendatario y solo accederá a la propiedad formal cuando cubra completamente el canon de arriendo.

Así funciona esta modalidad. | Foto: 123RF