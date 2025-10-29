Suscribirse

Fraude

Fraudes con código QR se disparan en Colombia, revela informe de la Universidad de San Buenaventura

El uso masivo de transferencias inmediatas y códigos QR ha impulsado un aumento del 85 % en las transacciones y, con ello, un auge en los delitos de “QR-phishing”.

Redacción Finanzas Personales
29 de octubre de 2025, 5:20 p. m.
Un informe del programa de Ingeniería de Sistemas de la U. de San Buenaventura alerta que este tipo de operaciones crecieron 85 % en el país
Un informe del programa de Ingeniería de sistemas de la Universidad de San Buenaventura alerta que este tipo de operaciones creció 85 % en Colombia. | Foto: Freepik

Escanear un código QR para pagar una cuenta o hacer una transferencia se volvió una costumbre cotidiana para millones de colombianos.

Sin embargo, esa misma facilidad está siendo usada por delincuentes para reemplazar los códigos originales por falsos y desviar los pagos o robar datos personales en una modalidad conocida como QR-phishing.

Según un informe del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de San Buenaventura, este tipo de operaciones aumentó 85 % en el país, con más de 300 millones de transacciones anuales. A la par, los robos digitales crecieron 43,5 %, lo que mantiene en alerta al sistema financiero.

El fenómeno se ha intensificado desde la entrada en funcionamiento del sistema de pagos inmediatos Bre-B, que ya supera las 70 millones de llaves activas.

Solo en sus primeros días, procesó cerca de 15 millones de transacciones por más de $ 2 billones, según datos del Banco de la República.

EE,UU,
Con Bre-B en marcha y cerca de 70 millones de llaves activas, el QR-phishing se aceleró peligrosamente en el país y al cierre del año registra cifras récord. | Foto: Getty Images

“Este canal no es el problema, el riesgo está en a dónde lo lleva ese código. Si lo dirige a una página falsa, usted está entregando su dinero y sus datos sin darse cuenta”, advierte Alba Yaneth Rodríguez, docente de Ingeniería de sistemas de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá.

A nivel global, también se encendieron las alarmas: solo en el segundo trimestre de 2025, Kaspersky registró 142 millones de intentos de phishing (+3,3 %) y los ataques contra usuarios de Android aumentaron 29 %.

A esto se suma que el quishing phishing a través de QR— superó los 4,2 millones de casos en seis meses.

La situación se agrava en temporada de fin de año, cuando el consumo aumenta y los usuarios suelen pagar sin revisar. En 2024, el 7,1 % de las transacciones de comercio electrónico en Colombia tuvo intentos de fraude durante las semanas de descuentos, frente al 5,3 % del año anterior, según TransUnion.

Cómo evitar caer en la trampa

Los expertos insisten en que dedicar 30 segundos a revisar el código puede evitar pérdidas económicas. Entre las principales recomendaciones están:

• Verificar si el sticker parece manipulado, torcido o pegado sobre otro.

• Revisar cuidadosamente la dirección web que aparece tras escanear.

• Cancelar la transacción si algo no coincide o resulta sospechoso.

• Realizar pagos únicamente desde las aplicaciones oficiales de bancos o billeteras digitales.

Rodríguez advierte que el impacto no es solo monetario: “El fraude no solo quita dinero, también desgasta emocionalmente y genera semanas de reclamos. Esos segundos de verificación pueden evitar un mes de dolores de cabeza”.

Las apps clonadas descargadas fuera de las tiendas oficiales pueden poner en riesgo sus contraseñas y datos financieros.
El QR-phishing tiene una debilidad: se puede frenar antes de que la plata salga de su cuenta. | Foto: Getty Images

Ante el incremento de los casos, entidades financieras, comercios y la Policía han intensificado sus campañas de prevención.

Algunos establecimientos incluso están incorporando sellos de seguridad y datos visibles del receptor junto al QR, para que los clientes puedan confirmar antes de pagar.

Noticias relacionadas

