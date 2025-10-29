Fraudes con código QR se disparan en Colombia, revela informe de la Universidad de San Buenaventura

Escanear un código QR para pagar una cuenta o hacer una transferencia se volvió una costumbre cotidiana para millones de colombianos.

Sin embargo, esa misma facilidad está siendo usada por delincuentes para reemplazar los códigos originales por falsos y desviar los pagos o robar datos personales en una modalidad conocida como QR-phishing.

Según un informe del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de San Buenaventura, este tipo de operaciones aumentó 85 % en el país, con más de 300 millones de transacciones anuales. A la par, los robos digitales crecieron 43,5 %, lo que mantiene en alerta al sistema financiero.

El fenómeno se ha intensificado desde la entrada en funcionamiento del sistema de pagos inmediatos Bre-B, que ya supera las 70 millones de llaves activas.

Solo en sus primeros días, procesó cerca de 15 millones de transacciones por más de $ 2 billones, según datos del Banco de la República.

Con Bre-B en marcha y cerca de 70 millones de llaves activas, el QR-phishing se aceleró peligrosamente en el país y al cierre del año registra cifras récord. | Foto: Getty Images

“Este canal no es el problema, el riesgo está en a dónde lo lleva ese código. Si lo dirige a una página falsa, usted está entregando su dinero y sus datos sin darse cuenta”, advierte Alba Yaneth Rodríguez, docente de Ingeniería de sistemas de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá.

A nivel global, también se encendieron las alarmas: solo en el segundo trimestre de 2025, Kaspersky registró 142 millones de intentos de phishing (+3,3 %) y los ataques contra usuarios de Android aumentaron 29 %.

A esto se suma que el quishing —phishing a través de QR— superó los 4,2 millones de casos en seis meses.

La situación se agrava en temporada de fin de año, cuando el consumo aumenta y los usuarios suelen pagar sin revisar. En 2024, el 7,1 % de las transacciones de comercio electrónico en Colombia tuvo intentos de fraude durante las semanas de descuentos, frente al 5,3 % del año anterior, según TransUnion.

Cómo evitar caer en la trampa

Los expertos insisten en que dedicar 30 segundos a revisar el código puede evitar pérdidas económicas. Entre las principales recomendaciones están:

• Verificar si el sticker parece manipulado, torcido o pegado sobre otro.

• Revisar cuidadosamente la dirección web que aparece tras escanear.

• Cancelar la transacción si algo no coincide o resulta sospechoso.

• Realizar pagos únicamente desde las aplicaciones oficiales de bancos o billeteras digitales.

Rodríguez advierte que el impacto no es solo monetario: “El fraude no solo quita dinero, también desgasta emocionalmente y genera semanas de reclamos. Esos segundos de verificación pueden evitar un mes de dolores de cabeza”.

El QR-phishing tiene una debilidad: se puede frenar antes de que la plata salga de su cuenta. | Foto: Getty Images

Ante el incremento de los casos, entidades financieras, comercios y la Policía han intensificado sus campañas de prevención.