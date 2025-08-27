Icetex: de esta manera podrá acceder a los créditos dados por la entidad

En Colombia, alcanzar la meta de completar los procesos de aprendizaje y graduarse de un programa académico no está al alcance de toda la población.

Por medio de diversos métodos, los colombianos intentan financiar sus estudios con el objetivo de desempeñarse en su empleo soñado y asegurar un mejor futuro para sus familias.

Los aspirantes deben cumplir con los requerimientos del Icetex.

A pesar de que las instituciones financieras ofrecen diversas facilidades para la obtención de créditos, el Icetex es la principal entidad a la que acuden los jóvenes para financiar sus estudios.

El primer paso que deben asumir los aspirantes es ingresar al portal web de la institución o asistir a las oficinas ubicadas en diferentes regiones del país, con el fin de conocer el tipo de crédito que más se adecúe a sus necesidades y los documentos requeridos para dicho trámite.

La entidad ofrece financiación para programas de pregrado y posgrado. La persona solicitante deberá presentar los documentos que acrediten que cursa o cursará estudios en la universidad a la que se destinarán los pagos.

Además, debe anexar su documento de identidad, información financiera y datos personales, los cuales serán evaluados en el estudio de seguridad que se realiza para la aprobación del crédito.

Con base en el monto total solicitado, se pueden simular las cuotas mensuales con el fin de establecer un cronograma de pagos, teniendo en cuenta los ingresos y los intereses aplicables, que servirán como referencia para el cronograma de pagos.

Una vez aprobada la documentación, se desembolsará el dinero, en los tiempos y formatos acordados durante el proceso de formalización. Cada año, la entidad realiza convocatorias para promover los servicios que ofrece. Además, mediante alianzas académicas, se otorgan becas para continuar los estudios a nivel nacional o internacional.

Con estas medidas, el Icetex continúa su labor de apoyar la educación superior, asegurando que cada vez más colombianos tengan la posibilidad de cumplir sus sueños académicos y profesionales.

¿Qué sucede en caso de no cumplir con los pagos?

El Icetex, al ser parte del sector financiero, cuenta con una serie de normativas que lo facultan para ejercer procesos de cobro, los cuales están establecidos por la ley.

Las personas pueden consultar el tipo de crédito que mejor se acomode a sus necesidades. | Foto: Icetex (icetex.gov.co)

En primer lugar, notificará al deudor para que cumpla con sus obligaciones. Si la persona hace caso omiso, se podrá proceder a instancias legales, mediante las cuales un juez podrá dictar medidas adicionales que pueden incluir el embargo de bienes o del salario del deudor.