Importante trámite que debe conocer; este es el dinero que devuelve Colpensiones por 500 semanas cotizadas en 2025

Por medio de la página del fondo se puede encontrar la información de las pensiones.

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

15 de octubre de 2025, 11:13 p. m.
Cada persona debe conocer el número de semanas que tiene cotizadas. | Foto: león darío peláez-semana

Obtener la pensión es una de las principales metas para miles de ciudadanos en el país. En los últimos meses, el tema ha estado presente en la agenda pública, con el objetivo de lograr las mejores condiciones para los cotizantes de la nación.

Las personas que buscan su jubilación deben cumplir con 1.300 semanas cotizadas y con la edad requerida según el sexo: 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres.

Contexto: Profesiones que deben cotizar en Colpensiones de manera obligatoria

Sin embargo, algunas personas que han realizado aportes se preguntan cuál es el monto que podrían obtener con 500 semanas cotizadas y cuál es el proceso para realizar la reclamación ante Colpensiones.

La edad de jubilación en Colombia es de 62 años para hombres y de 57 años para mujeres, que hayan cumplido las 1.300 semanas cotizadas (aproximadamente 26 años).
La edad de jubilación en Colombia es de 62 años para hombres y de 57 años para mujeres, que hayan cumplido las 1.300 semanas cotizadas (aproximadamente 26 años). | Foto: Getty Images

Por medio del portal web de la entidad, las personas pueden acceder a un simulador con el cual pueden conocer su proyección pensional:

“Ten en cuenta que este simulador realiza el cálculo de la pensión para quienes se encuentran a más de 10 años de la edad de pensión. (No aplica para beneficiarios del Régimen de Transición)”, señala Colpensiones.

Además, con este número de semanas, las personas no pueden acceder a una pensión de vejez, a menos que tengan una condición especial que les permita optar por una pensión por invalidez.

Contexto: Colpensiones anuncia importante medida: se presentaría cambio para cientos de empleados que están en fondos privados

¿Qué es la pensión por invalidez?

La pensión por invalidez es un beneficio económico otorgado a las personas afiliadas al sistema de pensiones que, debido a una enfermedad o accidente de origen común o laboral, pierden al menos el 50 % de su capacidad laboral.

¿Quiénes tienen derecho a esta pensión?

Tienen derecho las personas que cumplan con los siguientes requisitos:

  • Acreditar una pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50 %, certificada por una Junta Regional de Calificación de Invalidez (JRCI) o, en caso de apelación, por la Junta Nacional.
  • Tener al menos 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.
Dentro del sistema general de pensiones colombiano hay tres tipos de pensión: de vejez, de invalidez y de sobrevivencia. | Foto: Guillermo Torres

También pueden acceder a la pensión por medio del formato de sobrevivencia

  • Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca.
  • Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando este hubiere cotizado al menos cincuenta semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

Las personas que deseen aplicar a este tipo de pensión deben cumplir con todos los requisitos establecidos por los fondos de pensión, así como presentar los certificados médicos que indiquen el tipo de enfermedad o la causa que originó la pérdida de la capacidad laboral.

