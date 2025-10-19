Ingresar a Colpensiones en 2025: ¿cuál es el límite de edad para hacerlo?

Obtener una pensión en Colombia es uno de los principales objetivos de miles de personas en el país. Esta tarea está acompañada por diversos fondos de pensiones que ofrecen alternativas a los ciudadanos que realizan sus aportes cada mes.

Una de las instituciones con mayor número de personas registradas es Colpensiones, a la cual se encuentra adscrito un gran porcentaje de trabajadores del país. En días recientes, se conoció la inclusión de los profesionales que desempeñan labores de alto riesgo a dicho fondo.

Una de las preguntas más frecuentes es si existe un límite de edad para afiliarse a Colpensiones. Lo primero que se debe señalar es que la entidad no establece una restricción de edad para este proceso, ya que las únicas condiciones para acceder a una pensión son alcanzar la edad establecida por la ley y cumplir con el número de semanas cotizadas.

La entidad cuenta con miles de afiliados. | Foto: Guillermo Torres / Semana

¿Cómo realizar la afiliación a Colpensiones?

Lo primero que debe tener claro la persona interesada son los beneficios y las obligaciones que implica estar vinculado a la institución. Además, debe contar con su documento de identidad y los papeles que el sistema le solicite para formalizar el trámite.

A través de su portal web, la entidad aclara cómo se calcula el monto que se recibirá al momento de la jubilación y cómo acceder a los subsidios que ofrece.

“El valor de la pensión depende del monto del salario sobre el cual realizaste tus aportes. Si tus ingresos son menores a un salario mínimo y estás afiliado a Colpensiones, puedes aplicar para recibir un subsidio que te permita aportar mensualmente para tu pensión, a través del programa Colombia Mayor”, destaca la entidad.

Las personas pueden realizar los trámites por medio del portal web. | Foto: Guillermo Torres

Pasos para afiliarse:

Ingrese al portal de la entidad y busque el enlace “Afíliate a Colpensiones por primera vez”. Regístrese con sus datos personales e inicie sesión con su usuario y contraseña en el Portal de Colombianos en el Exterior. Ingrese a la sección “Trámites” y haga clic en la opción “Vinculación inicial”. Diligencie el formulario en línea y reciba el número de radicado de la solicitud. A su correo electrónico llegará la respuesta del trámite.