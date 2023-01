¿Invertir en dólares en tiempos de crisis? Estas son las alternativas

En la actual situación económica del mundo se vienen tiempos difíciles, por lo tanto, es importante ser inteligentes financieramente para enfrentar una futura recesión y proteger el dinero.

No en vano, una de las más importantes recomendaciones de los expertos es invertir en el sector inmobiliario en los Estados Unidos, donde su patrimonio queda resguardado por activos líquidos, según lo expresa el especialista financiero Jaime Gómez, quien viene desarrollando en Colombia un modelo de inversión de vivienda en los Estados Unidos y al mismo tiempo ayuda a familias trabajadoras residentes en ese país a obtener casa propia.

Las inversiones en países como Estados Unidos, Panamá, México y algunas zonas del Caribe, como República Dominicana, han mostrado rentabilidad. - Foto: iStock

En Latinoamérica y especialmente en Colombia los inversionistas se han volcado a buscar opciones que generen rentabilidad en dólares y sobre todo en temas inmobiliarios, siendo este uno de los mercados más propicios para invertir.

Según las estadísticas, para finales del 2022, Colombia encabeza la lista con más compradores de bienes raíces en los Estados Unidos, con un crecimiento del 13 % seguido por Argentina 12,5%, Perú 8%, Canadá (8%) y Venezuela (6%), según la Asociación Nacional de Realtors, USA.

En este momento de cambios en la economía, lo que la mayoría está buscando es priorizar sus ahorros, buscar generar ingresos y mejorar sus condiciones financieras. Desde ese punto de vista, el desafío es a corto, mediano y largo plazo, pero sobre todo en activos reales y tangibles que nos den tranquilidad y flujo de caja.

Los sectores en los que más se invirtieron en otras regiones del mundo fueron los servicios financieros y empresariales, lo que comprende a actividades inmobiliarias, de alquiler e intermediación financiera - Foto: Getty Images

Ahora bien, bajo el concepto en el mercado americano denominado ‘Filantroinversión inmobiliaria’, y con una inversión promedio de US $180.000, se pueden generar rentabilidades entre 8 % y 12 % anuales en donde el inversionista adquiere mínimo tres casas, creando un portafolio inmobiliario con fideicomisos individuales, logrando generar un ingreso pasivo y ganancias de capital y al mismo tiempo se ayuda a familias trabajadoras residentes en ese país a obtener su casa propia.

“Se trata de hacer inversiones “con corazón”, que colaboren con crear sociedades más justas y equitativas”, precisamente nuestra organización ha beneficiado a más de 600 familias alrededor de los Estados Unidos con ventas superiores a los US $50 millones de dólares. Todo esto porque para finales del 2022 alrededor del 50% de las familias Americanas no tenían casa propia, ya que no califican para un préstamo por su historial crediticio (FICO) y los requisitos son muy exigentes. Sumado a esto, se evidenció que para finales del año anterior se realizaron entre 30,000 y 50,000 ejecuciones hipotecarias en ese país”, agregó Jaime Gómez, CEO de Equaty & Help Inc,.

Para el especialista financiero Jaime Gómez es el momento en que la gente no debe tener miedo a invertir, por el contrario, se deben tener claras las expectativas de dónde y cómo, además, lo que también importa es generar flujos de caja en el tiempo.

“La tecnología ayuda a evitar barreras geográficas e idiomáticas y que nos permiten desde cualquier parte del mundo encontrar alternativas de mercado inmobiliario que podemos usar a nuestro favor”, señala.

El Banco de la República dio a conocer que los empresarios en Colombia hicieron retiros para invertir en el exterior por más de 2.800 millones de dólares en el primer semestre de 2022, lo que representó 47 % más que en el mismo periodo de 2021. - Foto: Getty Images/iStockphoto

