Jóvenes en Acción: cómo reclamar el nuevo giro en Daviplata

Jóvenes en Acción es un programa del Gobierno nacional que acompaña a los estudiantes en su formación técnica, tecnológica o profesional mediante la entrega de transferencias monetarias condicionadas para mejorar sus capacidades, oportunidades de movilidad social, entre otras cosas.

Para este ciclo, 204.027 participantes del programa recibirán la transferencia monetaria. La entidad señaló que se entregará de manera gradual y escalonada hasta el próximo 26 de marzo.

Correa señaló que la inversión para este ciclo es de 83.620 millones de pesos. De los participantes que recibirán el incentivo, 100.326 pertenecen a las Instituciones de Educación Superior (IES), que realizaron sus reportes de acuerdo con el cronograma de verificación; y 99.091 son aprendices del Sena, con reporte de compromisos correspondiente a octubre y noviembre de 2021.

Entrega de incentivos y preguntas frecuentes Daviplata para Jóvenes en Acción https://t.co/FybIQgU6Ld — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) March 10, 2022

En ese sentido, Correa informó que 1.872 estudiantes de Escuelas Normales Superiores del País recibirán por primera vez los incentivos del programa: “Les damos la bienvenida. Esta es una noticia muy grata, que seguirá aportando en la reducción de brechas y brindando una educación de calidad a los jóvenes que deseen transformar sus vidas, fortalecer sus comunidades y contribuir al desarrollo del país”.

En total, hay 24.333 estudiantes recién vinculados para este ciclo: 15.113 del Sena, 7.234 de IES y 1.986 de Escuelas Normales. El programa está apoyando a 578.616 participantes nuevos desde 2018 a la fecha.

¿Cómo reclamar el giro?

Para retirar el giro, los participantes deben esperar el mensaje de texto en el que se notifica el lugar y fecha para retirar y reclamar el incentivo del programa. En caso de que exista alguna falla o error en el aplicativo DaviPlata, deben comunicarse con el #688 o en el botón ‘¿Necesita ayuda?’ en la aplicación.

Por otro lado, quienes no estén bancarizados, deben acercarse a los puntos oficiales que Prosperidad Social destinó para estas entregas, entre ellos Efecty. No obstante, Prosperidad Social realizó algunas recomendaciones para que los jóvenes no tengan problemas al reclamar el giro.

* Mantener los datos actualizados.

* Es preferible bancarizarse para evitar fraudes.

* Al momento de reclamar el giro llevar siempre el documento de identidad.

La entidad asegura que en caso de que el joven se haya mudado a su ciudad de origen y reciba el giro de forma presencial, para poder continuar reclamando el incentivo, es primordial tener en cuenta la opción de bancarización.

De acuerdo con Prosperidad Social de este modo la persona podrá descargar la aplicación y ponerse en contacto con el banco para cambiar la modalidad de pago. El banco realizará el procedimiento necesario y una vez hecho el cambio, el beneficiario podrá reclamar el incentivo en cualquier cajero certificado.

¿Cómo abrir una cuenta en Daviplata?

Para recibir el giro correspondiente, los participantes del programa deberán adquirir un producto financiero gratuito en la plataforma virtual de Davivienda, Daviplata, que es un producto que permite manejar la plata desde el celular de manera fácil, rápida y segura.

Activar la cuenta es muy fácil, se puede hacer solo con los datos de la cédula. Con Daviplata se puede pasar plata, hacer recargas, pagar servicios y es totalmente gratis.

Entre los otros beneficios con los que cuenta es que no tiene cobro del 4 x 1000 ni cuota de manejo, la activación es inmediata, sin trámites ni documentos, además puede manejar hasta tres salarios mínimos mensuales legales vigentes y realizar diferentes transacciones.

Los Jóvenes en Acción beneficiarios pueden activar el producto descargando la app Daviplata o ingresando por la SIM de su teléfono.

Para activar la aplicación descargue la app Daviplata (en la tienda de aplicaciones que tenga en el celular: App Store o Google Play Store).

Activar la cuenta ingresando el número de identificación.

Después, escribir el número celular y seguir los pasos que se indican allí.

También, el beneficiario se puede registrar en Daviplata desde cualquier celular Claro, Tigo o Movistar por el menú de la SIM Card.