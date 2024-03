La estrategia “tsunami” para salir de deudas rápidamente; así se puede aplicar

En ese sentido, Banco Santander explica que el sobreendeudamiento es uno de los principales problemas que se presentan cuando no hay un control en las finanzas. Ante esto, existe el método “avalancha” para poder salida de deudas, pero la entidad financiera aclara que es importante crear buenos hábitos para no llegar a recurrir a ellos o, si se llega a hacer por diversos motivos, que las cantidades a deber no sean excesivas.