Las cajas de compensación ofrecen un subsidio de arriendo: así se puede solicitar

Muchos hogares colombianos no cuentan con las facilidades económicas para tener una vivienda propia, por lo que deben arrendar un inmueble para tener un lugar digno para vivir.

Sin embargo, vivir en arriendo puede convertirse en una situación compleja, debido a los precios del canon; los cuales, por la inflación subieron en este 2023 en un 13.12 %. De acuerdo con el portal Ciencuadras, no hay un dato exacto de cuánto es el mejor valor a pagar por el arriendo por un inmueble, sin embargo, hay una regla del 30 % que sugiere que el monto máximo a gastar en un alquiler es del 30 % de los ingresos mensuales. Es decir que si gana 3 millones de pesos mensuales, lo máximo que se debería gastar en el pago de un arriendo es $900.000.

“En Colombia hay un subsidio que cubre hasta el 90 % del canon, que se puede tramitar a través de las cajas de compensación familiar. Máximo subsidian hasta 60 % del valor del salario mínimo y no debe superar 90 % del valor del canon”, expresó Mauricio Torres, gerente de Ciencuadras.

Y precisamente, ese subsidio al que se refiere el experto es el “subsidio de arrendamiento” que es un apoyo ofrecen las cajas de compensación a sus afiliados para que estos puedan financiar el pago del canon, según el contrato que se haya suscrito con el propietario de una vivienda, sea esta de interés social o prioritaria, nueva o usada.

El valor del subsidio es de máximo de 0.6 SMMLV equivalentes hasta $696.000 por cada canon mensual de arrendamiento, hasta por 24 meses, para un valor total de subsidio hasta $16’704.000. - Foto: Getty Images / skynesher

Este beneficio, al que se pueden acoger personas que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales vigentes, tiene un tope máximo para este año de $696.000 y se otorga por un periodo máximo de 24 meses. Además, se debe tener en cuenta que este subsidio se puede solicitar, ya sea para el pago del arriendo o para completar el proceso de pago de la cuota inicial de un inmueble.

A lo anterior, se debe agregar que el interesado en solicitar este apoyo, no puede ser propietario de vivienda en el país, no haber recibido ningún subsidio de vivienda y que la vivienda arrendada se encuentre libre de embargos e hipotecas; que sea habitable y no esté ubicada en zonas de riesgo. Indispensable, estar afiliado a una caja de compensación donde haga aportes mínimos del 2 % de sus ingresos.

¿Cómo postularse al subsidio de arriendo?

Para adelantar este proceso, se debe primero realizar la debida solicitud de postulación a través de los portales web de las cajas de compensación. Luego, llenar los formularios correspondientes y hacer la inscripción, donde la entidad informará cuáles son los requisitos que se deben cumplir para llevar a cabo el trámite respectivo y los documentos que se deberán aportar.

Si es aplicable, se le notificará la preasignación del subsidio y se tendrá un plazo máximo de seis meses, tras recibir la notificación en mención, para radicar la solicitud de asignación y desembolso del subsidio.

Si se va a solicitar un subsidio de arrendamiento ante una caja de compensación, se debe estar afiliado a la entidad. También, cumplir otros requisitos entre estos: no ser propietario, no haber recibido antes subsidios y que la vivienda se encuentre libre de embargos e hipotecas. - Foto: Getty Images

Entre las cajas de compensación de brindan este beneficio están Colsubsidio, Compensar, Cafam y Comfama. Además, se debe tener en cuenta que cada entidad maneja un calendario para el pago del subsidio, según las fechas de radicación de los documentos requeridos para el desembolso. Por ejemplo, Compensar indica que del 1 al 25 de cada mes, el pago se realizará en la cuenta del propietario el quinto (5) día hábil del mes siguiente. Y que del 26 al 30 de cada mes, se efectuará el pago el décimo (10) día hábil del mes siguiente. Mientras que para los afiliados que ya vienen recibiendo el subsidio, el pago se hará el quinto (5) día hábil de cada mes.

El subsidio de arrendamiento es un apoyo económico que se puede utilizar, ya sea para financiar el pago del arriendo o para completar el pago de la primera cuota de un inmueble que está en proceso de compra. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Si la vivienda que tienes como opción para arrendamiento es una casa de barrio, ésta deberá ser unifamiliar y ser habitada exclusivamente por ti y tu grupo familiar. Si la vivienda que tienes como opción para arrendamiento es un apartamento dentro de una casa de barrio, ésta deberá contar con número de matrícula inmobiliaria independiente y tienes que presentar el certificado de tradición y libertad, si no, deberás presentar la licencia de construcción con la cual se desarrolló la división del inmueble”, destaca la entidad.