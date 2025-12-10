Suscribirse

Las fuertes sanciones que pueden recibir los dueños de mascotas que viven en conjuntos

Los propietarios deben conocer las normas de los conjuntos para evitar sanciones.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

11 de diciembre de 2025, 1:24 a. m.
Los dueños de las mascotas pueden recibir sanciones. | Foto: 4Patas.com.co

Miles de personas cuentan con mascotas en sus propiedades horizontales; esto genera diversas alteraciones en la convivencia. Lo primero que se debe decir es que los conjuntos se rigen bajo las normas de propiedad horizontal, las cuales marcan el camino para el comportamiento de las personas.

En este grupo de normativas se especifica una serie de parámetros para la tenencia de animales, los cuales se establecen con el fin de garantizar la sana convivencia entre vecinos y preservar las condiciones de limpieza, seguridad y tranquilidad en las zonas comunes.

Conozca las sanciones que pueden recibir los dueños de las mascotas. | Foto: Getty Images

En primer lugar, las leyes del país indican que las unidades residenciales registradas bajo el régimen de propiedad horizontal cuentan con una serie de normas sobre los animales de cada uno de los habitantes; por lo tanto, las personas deben conocer los derechos y deberes con los que cuentan, así como las sanciones por violar el reglamento.

Las administraciones locales pueden imponer sanciones a los propietarios que violen las normas. Los montos pueden alcanzar el valor del canon de arrendamiento, pero en ningún caso pueden superarlo.

Por otra parte, los infractores también podrían enfrentarse al Código Nacional de Policía y Convivencia, el cual establece en su artículo 126 que los propietarios o tenedores de animales deben garantizar que estos no generen riesgos a la comunidad ni afecten la tranquilidad y la seguridad de las personas. Entre las medidas específicas, se exige que los perros sean conducidos con collar, correa y, en el caso de ciertas razas, con bozal.

  • Multa tipo 1: equivalente a $130.000 pesos aproximadamente.
  • Multa tipo 2: alrededor de $260.000 pesos.

Si el perro es considerado de raza potencialmente peligrosa, no usar correa y bozal puede acarrear sanciones más graves, incluyendo la incautación temporal del animal y multas superiores.

Esta es la conducta que algunos conjuntos pueden multar. | Foto: Fotomontaje Semana: (Getty images)

¿Cuáles son las violaciones más comunes a las reglas?

Una de las situaciones que mayores problemas genera ocurre cuando las mascotas de los propietarios circulan sin correa dentro de la infraestructura de las unidades residenciales. Si el animal causa algún daño por su comportamiento, este debe ser asumido por su dueño.

Otra de las infracciones más comunes se da por no recoger los desechos de los animales. Por lo tanto, los dueños deben cumplir con las normativas y llevar bolsas para disponer adecuadamente de los excrementos en las canecas designadas para dicho fin. Por último, ante cualquier ataque se debe informar a las autoridades competentes.

