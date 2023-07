¿Le pueden poner una multa por no llevar la placa de la moto en el casco?

Ahora, en el Artículo 9, de la ley 2251, se estableció que ya no es necesaria dicha medida, “El conductor y el acompañante deberán portar siempre el casco de seguridad, conforme a la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte. En todo caso, no se podrá exigir que el casco contenga el número de placa correspondiente al del vehículo en que se moviliza”.

Es de resaltar que si un policía busca multar al conductor o pasajero por no llevar en el casco la placa de su moto, no es una causal justa, por lo que el conductor puede impugnar dicha decisión. Tampoco pueden poner una multa por no cargar el SOAT o la licencia de conducción de manera física, pues estos documentos se pueden presentar en formato virtual.