Finanzas
¿Le pueden rechazar los billetes en una tienda? Lo que debe saber si un comercio no acepta efectivo
Si alguna vez le han exigido pagar con tarjeta o transferencia, conozca qué debe tener en cuenta y cuáles son sus opciones como consumidor.
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19 de octubre de 2026 a las 9:15 a. m.
Miles de personas pagan sus productos en efectivo. Foto: Gemini
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