Finanzas
Los ciudadanos con estas condiciones podrían recibir 230.000 pesos en los próximos días
La transferencia correspondiente al ciclo 12 iniciará el 23 de diciembre de 2025 y finalizará el 12 de enero de 2026.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
19 de diciembre de 2025, 9:17 p. m.
Más de 3 millones de personas serán beneficiadas. Foto: 123RF
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento