Los problemas que no conocía de tener una tarjeta de crédito y no utilizarla

Hoy en día, la mayoría de las personas utilizan sus tarjetas de crédito para comprar distintos productos o servicios que no pueden pagar en su totalidad o no se tiene efectivo a la mano. Normalmente, el uso de estos productos financieros no es muy aconsejado por los expertos, ya que implica un endeudamiento mayor; sin embargo, las tarjetas de crédito pueden aumentar la vida crediticia de una persona.

Una situación a la que pocas veces se le presta atención es tener una tarjeta de crédito activa y no usarla. Esto tiene algunas consecuencias que puede afectar el bolsillo de las personas, pues al no realizar un movimiento con la tarjeta, la entidad financiera hace un cobro mensual. Principalmente, esto se debe a que hay un cobro de comisiones y bancos que piden un monto promedio o movimiento al mes, que suele estar asociado con beneficios como no imponer la cuota de manejo. Al no tener movimientos mensuales, las entidades financieras hacen el cobro correspondiente.

De este modo, tener una tarjeta activa y no usarla tiene consecuencias para el usuario, pero todo depende del tipo de tarjeta y la entidad bancaria con la que se tenga el producto. Entre las principales consecuencias están:

Aplicar cobro a la cuenta desde el saldo que se haya dejado.

Tener un saldo negativo que se genera desde esas comisiones cobradas por la entidad financiera.

Las tarjetas de crédito son un 'salvavidas', pero hay que saberlas usar. Getty Images. - Foto: Getty Images

Reducción para otorgar nuevos productos financieros como créditos hipotecarios.

De este modo, los expertos aconsejan verificar las condiciones y políticas de la entidad bancaria que emiten las tarjetas de crédito para saber si esta tiene cuota de manejo, aún cuando no se utilice el producto financiero.

Cinco formas de usar inteligentemente la tarjeta de crédito

En esta temporada es habitual que se presente un mayor uso de los productos financieros, en especial, la tarjeta de crédito. Sin embargo, es importante dar un buen uso a este respaldo económico, para que no termine convirtiéndose en un problema para el manejo de las finanzas.

Mujer joven que paga con tarjeta de crédito de pase de pago en el lector de la caja registradora, empleada de ventas con máscara quirúrgica y guantes durante el brote de covid-19 - Foto: Getty Images

Es bien sabido que las tarjeta de crédito puede convertirse en una gran aliada para cumplir metas y alcanzar objetivos personales, claro está, si son utilizadas de forma correcta y organizada. Sin embargo, cuando no se realiza lo antes mencionado, éstas se pueden transformar en una carga cuando no existe la capacidad de controlar las compras excesivas e innecesarias que hacen que su cupo gastado exceda su verdadera capacidad de pago.

Por esta razón, el programa de educación financiera “Saber más, Ser más” de la Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria), entrega cinco recomendaciones que serán de ayuda para quienes tengan este tipo de producto financiero y deseen darle un adecuado uso.

En primer lugar, utilizar la tarjeta de crédito la primera semana siguiente al día del corte es la mejor fecha para adquirir productos o pagar otras obligaciones. La razón es que el tiempo entre la fecha del gasto y el pago de la cuota de la tarjeta es más extendido y permite organizar mejor las cuentas.

“Por ejemplo, si el corte de la tarjeta (fecha en que se emite la factura de cobro) es el primero de diciembre, es recomendable que la utilice después de esa fecha y no los días finales de noviembre, porque esos gastos se cargarán a la factura que le llegará a mediados del mes siguiente”, destacó.

Seguido, pagar la tarjeta de crédito antes de la fecha de vencimiento que registra en la factura o extracto. Esto ayudará a reducir el riesgo de pasar por alto la obligación o de registrar el pago un día después, donde se cobrará un recargo moratorio por el incumplimiento.

Gestionar adecuadamente las deudas es fundamental para las finanzas personales. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Pagar anticipadamente también reduce los intereses de las compras diferidas a varias cuotas”, resaltó el programa de educación financiera.

Como tercera recomendación, tener en cuenta que el pago mínimo es una opción que se brinda a los usuarios para ir abonando a la deuda adquirida con la tarjeta de crédito, pero siempre es recomendable pagar un poco más para ir disminuyendo el saldo de la deuda y así, terminar pagando menos intereses.