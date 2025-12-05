Suscribirse

Finanzas

Los servicios que sufrirán un aumento en las primeras semanas de 2026

El aumento del salario mínimo debe quedar definido en las próximas semanas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

5 de diciembre de 2025, 9:12 p. m.
Una de las principales modificaciones que se le hizo al presupuesto entre el primer y el segundo debate en el Congreso fue la reducción en el servicio de la deuda desde $72,5 billones a $70,5 billones. Por su parte, el rubro de inversión aumentó desde $56,7 billones hasta $58,5 billones (el más alto de la historia).
Las personas pueden hacer un presupuesto con los nuevos valores para el 2026 | Foto: Getty

Con las primeras negociaciones para el aumento del salario mínimo en el país, las personas empiezan a realizar sus primeros cálculos sobre los servicios que subirán durante las primeras semanas de 2026.

Lo primero que se debe decir es que en los próximos días debe quedar definida la inflación de 2025, la cual marcará el aumento permitido de los cánones de arrendamiento que se pagan en el país.

salario mínimo empleados, billetes, industria, comercio
El salario mínimo dictamina diversos aumentos en el país. | Foto: Adobe Stock

Junto a esto, otro de los valores que tendrá una serie de modificaciones son las mesadas pensionales, las cuales se rigen, para un grupo de personas, por el valor del salario mínimo y, para otros, por el IPC del presente año.

Otro de los rubros que sufrirá aumento en el precio serán las matrículas y los costos derivados de los procesos de educación en el país. Cada una de las instituciones debe informar los valores, los cuales son vigilados por las entidades rectoras en la materia, que establecen una serie de topes.

Contexto: El aumento del salario mínimo: populismo salarial hoy, desempleo e informalidad mañana

Los servicios de televisión o de plataformas, en muchos casos, sufren una variación con la llegada del nuevo año; los consumidores pueden pedir la información a las empresas a las cuales tengan contratados los productos o servicios.

Uno de los aspectos que mayor atención tiene por parte de los ciudadanos del país son los valores que se tendrán para el sistema de salud. Las cuotas moderadoras son uno de los valores que sufren una modificación con la llegada del nuevo año. Pasando a los aspectos de movilidad y transporte, la gasolina y productos similares también enfrentan aumentos.

Uno de los retos más importantes sigue siendo combatir los mitos y la desinformación alrededor del VPH. Promover la educación y abrir espacios de conversación son medidas esenciales para reducir los casos y avanzar hacia las metas globales.
El aumento de las cuotas moderadoras es otro de los aspectos que más atención tiene en las primeras semanas del año. | Foto: Freepik - A.P.I.

Los pasajes para el transporte entre ciudades por medios terrestres y aéreos van definidos por las empresas del país y los actores del sector, quienes deberán destacar los posibles aumentos.

En el caso del transporte en las ciudades del país, cada una de las empresas o concesiones que manejan los servicios publica los aumentos en las primeras semanas del año, junto a los beneficios que se desarrollarán a lo largo del nuevo año.

Contexto: ¿Cuándo se debe definir el salario mínimo para 2026? Estas son las fechas claves en la concertación

Aumento para las empresas

Con la llegada de un nuevo salario mínimo, las empresas del país verán aumentados los valores que tendrán que cancelar, no solo por el nuevo valor de las compensaciones a sus empleados, sino también por los pagos de salud y pensión que se deben realizar bajo los parámetros establecidos por las leyes laborales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro dio inesperada orden a los militares por amenaza de Donald Trump a Colombia: “Con la vida”

2. ¿Qué necesita Atlético Nacional, contra América de Cali, para jugar la final de la Liga BetPlay con Tolima?

3. Esto dijo Carlos Antonio Vélez del grupo que le tocó a Colombia en el Mundial 2026: “La única parte que no me gusta...”

4. Reportan nueva emisión de gas y ceniza del volcán Puracé que alcanzó 900 metros sobre la cima

5. La reacción de la Selección Portugal de Cristiano Ronaldo al conocer que Colombia será su rival en el Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AumentosalarioServicios

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.