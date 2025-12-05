Los servicios que sufrirán un aumento en las primeras semanas de 2026

Con las primeras negociaciones para el aumento del salario mínimo en el país, las personas empiezan a realizar sus primeros cálculos sobre los servicios que subirán durante las primeras semanas de 2026.

Lo primero que se debe decir es que en los próximos días debe quedar definida la inflación de 2025, la cual marcará el aumento permitido de los cánones de arrendamiento que se pagan en el país.

El salario mínimo dictamina diversos aumentos en el país. | Foto: Adobe Stock

Junto a esto, otro de los valores que tendrá una serie de modificaciones son las mesadas pensionales, las cuales se rigen, para un grupo de personas, por el valor del salario mínimo y, para otros, por el IPC del presente año.

Otro de los rubros que sufrirá aumento en el precio serán las matrículas y los costos derivados de los procesos de educación en el país. Cada una de las instituciones debe informar los valores, los cuales son vigilados por las entidades rectoras en la materia, que establecen una serie de topes.

Los servicios de televisión o de plataformas, en muchos casos, sufren una variación con la llegada del nuevo año; los consumidores pueden pedir la información a las empresas a las cuales tengan contratados los productos o servicios.

Uno de los aspectos que mayor atención tiene por parte de los ciudadanos del país son los valores que se tendrán para el sistema de salud. Las cuotas moderadoras son uno de los valores que sufren una modificación con la llegada del nuevo año. Pasando a los aspectos de movilidad y transporte, la gasolina y productos similares también enfrentan aumentos.

El aumento de las cuotas moderadoras es otro de los aspectos que más atención tiene en las primeras semanas del año. | Foto: Freepik - A.P.I.

Los pasajes para el transporte entre ciudades por medios terrestres y aéreos van definidos por las empresas del país y los actores del sector, quienes deberán destacar los posibles aumentos.

En el caso del transporte en las ciudades del país, cada una de las empresas o concesiones que manejan los servicios publica los aumentos en las primeras semanas del año, junto a los beneficios que se desarrollarán a lo largo del nuevo año.

Aumento para las empresas