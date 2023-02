Marketplaces ocuparán hasta el 70% de las transacciones de comercio electrónico

En sectores como el comercio el desplazamiento y la migración hacia canales digitales es un proceso irreversible y que no para de evolucionar y algo que es imperativo actualmente es hallar el punto de integrar todos los canales, tanto físicos como digitales y que estén 100% coordinados entre sí.

Al respecto, Jordan Jewell, analista en residencia y director de estrategia de crecimiento comercial en Vtex, dio a conocer que la proliferación de los marketplaces continúa acelerándose y llegará a ocupar hasta el 70% en transacciones de ecommerce.

En tal sentido, mientras un cliente cada vez más exigente requiere de una compra ágil y con una amplia selección de productos, “compañías como Amazon, y en Colombia Almacenes Éxito, Olímpica y Pepe Ganga, han implementado este canal con robustas plataformas donde estos puedan encontrar todo lo que necesitan en un mismo lugar, llevando a cabo transacciones al tiempo que investigan, descubren y comparan productos”.

El video se consolida como experiencia de compra. Necesario para poder brindar un contenido ameno dentro de las Apps donde el cliente B2B y B2C compren. - Foto: Getty Images

La recomendación para las marcas es que incluyan sus productos en los marketplaces de nicho, ampliando su alcance. Las acciones de los retailers deberían considerar enfocarse en inversión y comercio colaborativo.

Más agilidad

Según el experto, los compradores buscan cada día más agilidad y escatimar su tiempo; las nuevas estrategias apuntan a experiencias de tipo “just walk out” en la que un retailer aprovecha la tecnología, como sensores, cámaras y RFID, para hacer un seguimiento de los artículos que el consumidor coloca en su carrito y en su bolsa.

Como resultado, puede eliminar completamente el punto de venta físico y automatizar la experiencia de pago.

La logística se convertirá en el nuevo marketing, ya que será la mejor forma de comprender y satisfacer al cliente exigente de la actualidad. - Foto: Getty Images

También destacó que en el caso de los comerciantes con establecimientos físicos, se recomienda que tomen medidas inmediatas para integrar experiencias digitales de valor añadido (pasillo infinito, máquinas de autoservicio, pantallas interactivas, etiquetas de precios digitales, seguimiento de la afluencia de personas, just walk out, entre otros) en entornos no digitales.

Logística y marcas

Por otra parte, Jewell aseveró que la logística se convertirá en el nuevo marketing, ya que será la mejor forma de comprender y satisfacer al cliente exigente de la actualidad.

Es que funcionalidades como la recogida en tienda, instore, despacho desde tienda, envío express, gracias a la interconexión de inventarios, son algunas ventajas que encuentras los usuarios para cubrir esta necesidad.

La tercera tendencia es que el consumidor gastará cada vez más en las marcas que confía, y se proyecta que más del 20% de todas las experiencias comerciales mostrarán de manera proactiva información de sostenibilidad de los productos, servicios y opciones de entrega acorde a las demandas del consumidor.

Personas, procesos y tecnología

Agrega el experto que la recomendación es alinear personas, procesos y tecnología para brindar de manera proactiva a los clientes más información sobre su marca y productos antes y después de la compra.

En cuarto lugar, el video se consolida como experiencia de compra. Necesario para poder brindar un contenido ameno dentro de las Apps donde el cliente B2B y B2C compren.

El consumidor gastará cada vez más en las marcas que confía, y se proyecta que más del 20% de todas las experiencias comerciales mostrarán de manera proactiva información de sostenibilidad de los productos, servicios y opciones de entrega. - Foto: Cámara de Comercio Electrónico de Colombia

Además, el 86% de los consumidores afirma que le gustaría ver más este formato de contenido de las marcas online. El video dominará el mundo del comercio electrónico en 2026 y los comerciantes que lo adopten antes, saldrán ganando.

Jewell recomendó en este punto generar experiencias de Live Shopping, lo que empodera a los vendedores y personas influyentes para impulsar los productos. También permite que las marcas recopilen datos propios sobre sus clientes, una mina de oro para mejorar los productos y las experiencias.

Igualmente, se sugiere que los comerciantes refuercen sus productos más vendidos con videos interactivos, vistas de 360 grados, descripciones breves de videos y reseñas, entre otros.