Más de 6 millones de pesos al mes, cuánto gana un abogado y en qué ciudad se cobra mejor

La carrera de Derecho es una de las de mayor prestigio en el país. Cada año, miles de estudiantes se matriculan en los diferentes centros académicos que ofrecen esta carrera. Adicionalmente, las personas que finalizan sus estudios ingresan al mercado laboral para ofrecer sus servicios.

Según el diario El Cronista, los salarios de los abogados en el país pueden oscilar entre los 2 y los 6 millones de pesos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los profesionales con mayor experiencia y especializaciones en diversas áreas pueden percibir ingresos superiores.

Cada profesional tiene ingresos diferentes. | Foto: Stock.adobe.com

Además, por medio de los casos que llevan, se pueden establecer bonos por éxito, en los cuales, al lograr un resultado favorable en los procesos que adelantan, pueden obtener un ingreso extra y ampliar su portafolio de victorias en las vías judiciales.

En cuanto a las ciudades donde se presentan las mejores remuneraciones para los abogados, se destacan Bogotá, Cali y Medellín. Esto se debe a la amplia oferta laboral en estas regiones y a la importancia de los casos que allí se manejan.

Cabe señalar que los abogados en el país se desempeñan en diversas áreas del derecho, por lo cual pueden tener ingresos por fuera del promedio, dependiendo de los objetivos y procesos que desarrollen con cada una de sus empresas o clientes.

Por otra parte, en la mayoría de procesos relacionados con la creación de empresas o el registro de marca e imagen, se tienen en cuenta a los profesionales del derecho para cumplir con las normativas vigentes y evitar el robo de contenido.

Los abogados militares desempeñan funciones diferentes. | Foto: Getty Images

En Colombia, las personas pueden consultar, por medio de diversas plataformas de empleo, las ofertas laborales disponibles y los salarios que se otorgan para cada una.

Es importante añadir que las vacantes están disponibles en distintos sectores y perfiles, lo cual brinda opciones tanto para profesionales con experiencia como para quienes buscan dar un salto importante en su carrera.

¿Qué documentos se solicitan, por lo general, para la contratación de un abogado?