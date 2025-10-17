Suscribirse

Finanzas

Más de 6 millones de pesos al mes, cuánto gana un abogado y en qué ciudad se cobra mejor

Por medio de los portales de empleo se pueden conocer las ofertas laborales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

17 de octubre de 2025, 7:01 p. m.
Billetes colombianos
Los profesionales de este campo profesional cuentan con buenos ingresos. | Foto: Getty Images

La carrera de Derecho es una de las de mayor prestigio en el país. Cada año, miles de estudiantes se matriculan en los diferentes centros académicos que ofrecen esta carrera. Adicionalmente, las personas que finalizan sus estudios ingresan al mercado laboral para ofrecer sus servicios.

Contexto: Empleo formal en Bogotá: postúlese gratis hoy

Según el diario El Cronista, los salarios de los abogados en el país pueden oscilar entre los 2 y los 6 millones de pesos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los profesionales con mayor experiencia y especializaciones en diversas áreas pueden percibir ingresos superiores.

Salario Mínimo
Cada profesional tiene ingresos diferentes. | Foto: Stock.adobe.com

Además, por medio de los casos que llevan, se pueden establecer bonos por éxito, en los cuales, al lograr un resultado favorable en los procesos que adelantan, pueden obtener un ingreso extra y ampliar su portafolio de victorias en las vías judiciales.

En cuanto a las ciudades donde se presentan las mejores remuneraciones para los abogados, se destacan Bogotá, Cali y Medellín. Esto se debe a la amplia oferta laboral en estas regiones y a la importancia de los casos que allí se manejan.

Cabe señalar que los abogados en el país se desempeñan en diversas áreas del derecho, por lo cual pueden tener ingresos por fuera del promedio, dependiendo de los objetivos y procesos que desarrollen con cada una de sus empresas o clientes.

Por otra parte, en la mayoría de procesos relacionados con la creación de empresas o el registro de marca e imagen, se tienen en cuenta a los profesionales del derecho para cumplir con las normativas vigentes y evitar el robo de contenido.

x
Los abogados militares desempeñan funciones diferentes. | Foto: Getty Images

En Colombia, las personas pueden consultar, por medio de diversas plataformas de empleo, las ofertas laborales disponibles y los salarios que se otorgan para cada una.

Es importante añadir que las vacantes están disponibles en distintos sectores y perfiles, lo cual brinda opciones tanto para profesionales con experiencia como para quienes buscan dar un salto importante en su carrera.

Contexto: ¿En busca de trabajo? Esta es su oportunidad en Bogotá: megaferia de empleo abre 15.000 vacantes

¿Qué documentos se solicitan, por lo general, para la contratación de un abogado?

  • Documento de identidad
  • Tarjeta profesional
  • Experiencia laboral (certificada)
  • Especialización (si aplica)

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tormenta histórica azotará a Estados Unidos en el fin de semana y más de 150 millones de personas están bajo amenaza

2. SNAP en Florida para el 2025, conozca los nuevos montos y el calendario de pagos

3. Comfama responde ante las críticas por la realización del los 50 años del Congreso Mundial de Brujería en Medellín, “celebramos la diversidad”

4. “Ay, Noruega”: Petro lanzó pulla a María Corina Machado, nobel de paz. Esta fue la conversación que disgusto al presidente

5. Nicole Wallace y Gabriel Guevara, protagonistas de la trilogía Culpables, revelan en SEMANA detalles de la última película Culpa Nuestra

LEER MENOS

Noticias relacionadas

abogadoSueldoDinero

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.