Finanzas
Miles de hogares podrían recibir beneficio en su servicio de agua con 6 metros cúbicos gratis; así funcionaría la medida
La medida se encuentra en debate por las autoridades de la ciudad.
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25 de septiembre de 2026 a las 9:14 a. m.
La medida beneficiaría a miles de ciudadanos. Foto: Getty Images/iStockphoto
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