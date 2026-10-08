Finanzas

Miles de jóvenes recibirán hasta 600.000 pesos; así puede reclamar el beneficio

Los pagos se realizarán del 21 al 28 de octubre.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

8 de octubre de 2026 a las 6:00 p. m.
Con el objetivo de garantizar la continuidad educativa, el programa Renta Joven ha establecido un detallado cronograma de pagos.
Con el objetivo de garantizar la continuidad educativa, el programa Renta Joven ha establecido un detallado cronograma de pagos. Foto: Getty Images
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