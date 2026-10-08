Finanzas
Miles de jóvenes recibirán hasta 600.000 pesos; así puede reclamar el beneficio
Los pagos se realizarán del 21 al 28 de octubre.
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8 de octubre de 2026 a las 6:00 p. m.
Con el objetivo de garantizar la continuidad educativa, el programa Renta Joven ha establecido un detallado cronograma de pagos. Foto: Getty Images
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