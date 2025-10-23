Nequi suspenderá sus servicios en los próximos días; usuarios deben estar preparados

Nequi, una de las principales billeteras digitales del país, cuenta con miles de usuarios en su sistema. Cada día, las personas realizan diversos trámites financieros por medio de la aplicación.

En los últimos días, algunas herramientas financieras presentaron dificultades debido a la caída de los servicios de los proveedores de la compañía.

A través de sus redes sociales, Nequi informó que sus servicios tendrán una suspensión por mantenimiento programado el sábado 25 de octubre desde las 11:50 p. m. hasta el domingo 26 a las 3:00 a. m.

“¡Ten en cuenta! En Nequi estamos comprometidos con mejorar tu relación con la plata, y para eso nuestra tecnología tiene que estar al día. Por eso, entre las 11:50 p. m. del sábado 25 de octubre de 2025 y las 3:00 a. m. del domingo 26 de octubre, haremos un mantenimiento en nuestra app y, durante ese tiempo, Nequi no estará disponible. Prográmate y recuerda: esto lo hacemos pa’ seguir mejorando para ti. ¡Listo!”, señaló la compañía.

Nequi suspenderá sus servicios. | Foto: Nequi

Durante este periodo, los servicios que brinda la marca no estarán disponibles para los usuarios que utilicen la plataforma para pagar servicios, enviar dinero o consultar sus extractos.

Según Nequi, las actualizaciones se realizan con el fin de mejorar la experiencia de los usuarios y resolver posibles dificultades en el uso de la aplicación.

¿Qué pueden hacer los usuarios ante la eventualidad?

Para evitar inconvenientes durante la suspensión temporal del servicio, se recomienda que las personas anticipen los pagos de servicios o retiren dinero en efectivo por medio de los cajeros antes del mantenimiento.

Además, gracias a las nuevas opciones que ofrece el sistema, es posible enviar dinero en cuestión de segundos a otras entidades, lo que facilita realizar operaciones con anticipación.

Una vez finalizado el mantenimiento programado, los usuarios podrán acceder nuevamente a la aplicación y utilizar todos los servicios de manera habitual.

Las actualizaciones buscan mejorar la experiencia de los usuarios. | Foto: Cortesía

Es importante señalar que el dinero de los usuarios no corre ningún riesgo y podrá utilizarse con normalidad una vez se restablezca el servicio.