Nequi tendrá suspensión de sus servicios: hora y fecha en las que no estará disponible la aplicación

Por medio de una comunicación se dio la información de las labores que desarrollará la marca.

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

7 de noviembre de 2025, 8:49 p. m.
Tras horas de intermitencia, Nequi aclaró cómo se resguardan los recursos de los usuarios.
La plataforma no tendrá servicio en los próximos días. | Foto: Composición de SEMANA con imagen de Getty e imagen suministrada por Nequi

Nequi es una de las billeteras digitales con mayor presencia en el país. A través de la app, las personas pueden realizar diversos trámites, entre los cuales se encuentran el pago de servicios y la transferencia de dinero en cuestión de segundos.

Usuarios de la app pueden recargar su cuenta desde cualquier lugar, solo con acceso a internet y sus datos bancarios.
La herramienta tendrá una nueva jornada de actualizaciones. | Foto: SEMANA - Nequi

Sin embargo, en las últimas semanas la herramienta ha presentado diversas dificultades en sus operaciones debido a fallas en los sistemas de los proveedores con los cuales se desarrollan los servicios de la billetera digital.

Con el objetivo de solventar las dificultades presentadas, Nequi anunció una nueva jornada de suspensión de sus servicios para realizar mantenimiento a su plataforma y brindar una mejor experiencia a sus usuarios.

Los servicios de Nequi no estarán disponibles desde las 11:40 p. m. del sábado 8 de noviembre hasta las 7:40 a. m. del domingo 9 de noviembre. Por tal razón, los usuarios deben prever este mantenimiento y realizar sus operaciones financieras con anterioridad.

“¡Nuestra tecnología se actualiza para ti! Nuestro propósito es mejorar la relación de las personas con la plata. Y pa’ lograrlo, necesitamos tener nuestra tecnología siempre al día. Por eso, desde las 11:40 p. m. del sábado 8 de noviembre hasta las 7:40 a. m. del domingo 9 de noviembre, haremos una actualización y, durante ese tiempo, Nequi no estará disponible. Mientras tanto, puedes programarte, sacar antes algo de efectivo en cajeros Bancolombia o corresponsales, o tener otro medio de pago a la mano”, publicó Nequi por medio de un mensaje en su app.

Mantenimiento Nequi
Mantenimiento Nequi | Foto: Nequi

La aplicación añade que, una vez finalizado el mantenimiento programado, los usuarios podrán acceder nuevamente y utilizar todos los servicios de manera habitual.

Por otra parte, se recomienda a los usuarios mantener actualizada la aplicación. Nequi cuenta con diversas versiones que pueden descargarse o actualizarse desde las tiendas iOS y Android, lo que garantiza el acceso a las últimas herramientas y mejoras de la plataforma.

Recomendaciones durante la suspensión de los servicios:

  • No intentar ingresar a su cuenta en repetidas ocasiones.
  • No aceptar la ayuda de terceros.
  • No utilizar enlaces o enlaces externos para realizar trámites.
  • Utilizar la red de cajeros de Bancolombia.
  • Contactar al servicio al cliente ante cualquier anomalía.
  • Revisar si cuenta con la versión más actualizada de la billetera digital.

Al finalizar el mantenimiento, las personas podrán consultar su saldo y comprobar de primera mano que el dinero con el que contaban no sufrió ninguna alteración.

