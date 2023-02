Nueva generación de consumidores que dejó la pandemia, una oportunidad para las empresas de viajes

El 86 % de los adultos considera que la humanidad debería aprender una lección de la pandemia, y de hecho ya se pueden ver grandes cambios, como por ejemplo en el tema de viajar. Así lo dio a conocer un informe de Priority Pass. Es que en esta nueva era, la salud ha empezado a primar sobre la riqueza y el equilibrio es la clave.

Es que el 90 % de los empleados prefieren la flexibilidad a la hora de hacer su trabajo y una de cada seis personas incluso planea aprovechar sus viajes de negocios para mezclar el placer y compartir con la familia.

Se ha visto un aumento interanual del 140% de las personas que visitan las salas VI. - Foto: Getty Images / (c) by Cristóbal Alvarado Minic

Además, socializar se ha vuelto más especial que nunca y al mismo tiempo las personas perdieron el miedo a decir que no a las cosas que realmente no quieren hacer; por lo tanto, están menos dispuestas a tolerar lo que no les gusta. De hecho, están buscando lo “sublime” y en este momento están tomando decisiones de vida para lograrlo.

De igual forma, la nueva generación de consumidores que dejó la pandemia representa una oportunidad emocionante para las empresas de viajes.

Interés por viajar

Hay que tener en cuenta que en una crisis del costo de vida, dos tercios de las personas afirman que preferirían renunciar a todas las demás compras no esenciales para preservar sus presupuestos de viaje.

Además, según una investigación de Booking.com, el 72% de las personas piensa que, a pesar de la incertidumbre y el caos, viajar “siempre valdrá la pena”.

De igual forma, parece que la preferencia por viajar seguirá creciendo, ya que la gente afirma que en 2023 tiene previsto hacer el mismo número de viajes que en 2022 (41%) y 1 de cada 3 personas afirma que viajará aún más.

Así mismo, se ha visto un aumento interanual del 140% de las personas que visitan las salas VIP y gracias al levantamiento de las restricciones en los aeropuertos en todos los países, se confía en un crecimiento aún mayor.

David Evans, CEO conjunto de Collinson Group, aseveró que el deseo de viajar de las personas hará que la industria siga prosperando mucho más allá del 2023.

Agregó que “estamos pronosticando un crecimiento de casi el 200% en los ingresos de nuestra división de seguros, y podemos ver que otras organizaciones también se sienten optimistas. Por ejemplo, Delta espera que en el 2023 sus ganancias casi se dupliquen el próximo año y United anunció recientemente que ha encargado 200 nuevos aviones Boeing”.

Sin embargo, consideran que las compañías de viajes no deberían estar muy confiadas, ya que por mucho que el consumidor post pandemia busque viajar, querrá que sus experiencias sean sublimes, por eso será mucho menos propenso a tolerar cualquier cosa que no esté del todo bien.

Este es un sentimiento que solo se intensificará cuando las personas hayan tenido que hacer sacrificios o ahorrar aún más para poder hacer un viaje durante una crisis del costo de vida, y especialmente cuando los precios para viajar siguen aumentando después de haber estado subvaluados por tanto tiempo.

En 2023 habrá un número récord de personas que desean que sus vacaciones los alejen por completo de Internet. - Foto: Getty Images

De acuerdo con la investigación, en 2023 habrá un número récord de personas que desean que sus vacaciones los alejen por completo de Internet.

También mostró un aumento en las personas que buscan escapadas sostenibles llenas de vida silvestre, así como los recorridos más exclusivos de observación de ovnis o extraterrestres. Y, por supuesto, siempre habrá muchos vacacionistas que deseen una escapada urbana más tradicional o un viaje a la playa en el extranjero.