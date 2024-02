Ojo: alerta por billetes falsos de 50.000 pesos que preocupan por su calidad; ni los marcadores los detectan

El ingenio de los criminales no tiene límite y prueba de ello es que cada vez hacen mejores copias de los billetes de curso legal y le apuntan especialmente a los de mayores denominaciones. Prueba de esta situación es un video que está circulando en redes sociales en el que un comerciante alerta por las nuevas características de los billetes falsos de 50.000 pesos.

La voz en off del video asegura que el papel de estos billetes tendría tan buena calidad que ni siquiera el marcador de detección logra identificar que no es real. A pesar de que pasa repetidamente el marcador, no se produce ningún cambio en el papel, el cual es muy parecido al original, solo que un poco más grueso.