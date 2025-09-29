Ojo con el recibo del cajero electrónico, podría ser víctima de robos y estafas

Cada día, cientos de personas utilizan los cajeros electrónicos del país con el objetivo de realizar sus operaciones comerciales y poder contar con dinero en efectivo.

Al momento de finalizar sus trámites, la mayoría de cajeros del país le preguntan si desea contar con el recibo en versión física y así poder conocer, desde el saldo de su cuenta hasta un resumen de sus pagos.

Uno de los mayores peligros con el uso de este tipo de recibos es cuando los usuarios dejan el mismo en lugares públicos o lo botan en sitios poco seguros.

Muchos usuarios todavía prefieren los datos impresos, sin tener en cuenta las consecuencias que estos traen, no solo para su seguridad, sino por su impacto ambiental. | Foto: Semana

Por medio de los datos que se encuentran en el recibo, los delincuentes pueden conocer información crucial, la cual puede causarle perjuicios a los titulares de la cuenta bancaria.Los delincuentes pueden utilizar sus datos para realizar estafas al conocer detalles de sus operaciones financieras, razón por la cual los expertos señalan tratar el recibo como un documento que no debe ser entregado ni mostrado a terceros.

Con base en la información que aparece en el recibo, los delincuentes crean estrategias que generan credibilidad entre los usuarios y, de esta manera, facilitan llevar a cabo los fraudes. Además, pueden simular pagos o envíos de dinero y utilizar el documento para hacerse pasar por el usuario ante otros ciudadanos.

¿Cuáles datos aparecen en los recibos?

Últimos números de las tarjetas o de las cuentas bancarias

Operaciones realizadas

Fecha y hora de las transacciones

Monto total o parcial de los dineros en las cuentas

Lugar donde realizó las operaciones

Banco al cual está adscrito el cajero

Los usuarios pueden ser estafados a través de los recibos que emiten los cajeros automáticos de varias maneras. | Foto: Getty Images

Una de las alternativas que han brindado en los últimos años las entidades bancarias es poder realizar la consulta o el resumen de sus operaciones por medio de las pantallas de sus cajeros o en la app de cada entidad financiera.

¿Qué recomendaciones dan las autoridades?

Guardar los recibos en lugares seguros

Al momento de tirar los recibos, no dejar ningún dato a la vista

Utilizar medios digitales para consultar el saldo

No entregar los recibos a terceros

No dejar los recibos en lugares públicos

No brindar información de sus cuentas a terceros