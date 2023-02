Ojo: Estos son los principales riesgos de descargar aplicaciones para pedir préstamos

Hoy día existen diferentes y variadas herramientas digitales que ofrecen a los colombianos préstamos rápidos. Sin embargo, expertos en ciberseguridad llaman la atención de la ciudadanía frente a las aplicaciones que se instalen en los dispositivos móviles y que ofrecen créditos fáciles con tan solo proporcionar el ciudadano sus datos personales, sin necesidad de verificar el perfil crediticio ante las centrales de riesgo.

Precisamente, ese último aspecto es el que lleva a muchas personas a recurrir a estas aplicaciones, debido a que, con solo generar una solicitud, prometen desembolsos al instante; los cuales, deben cancelarse junto con los intereses generados, en un plazo no mayor a un mes.

Muchas de estas herramientas se consiguen con solo realizar una búsqueda rápida a través de la tienda de aplicaciones que viene instalada al celular, según el sistema operativo que se disponga sea Android, iOS, Windows, entre otros. La oferta de apps que ofrecen préstamos express son variadas, donde lo único que se necesita es ser descargadas para su instalación, y luego navegarla para acceder a un simulador que determina el monto del crédito y una vez el ciudadano acepte los “términos y condiciones” para recibir en un plazo no mayor a 15 minutos, el desembolso.

Expertos en ciberseguridad llaman la atención a la ciudadanía frente a las aplicaciones que instalan en sus celulares, en especial, aquellas que ofrecen préstamos rápidos. Esto, debido a que detrás de estas herramientas pueden estar delincuentes que pueden acceder a los dispositivos y obtener información personal sensible.

Hasta aquí, todo pareciera ser bueno. Sin embargo, muchas personas que han recurrido a estos servicios para acceder a dinero, debido a que necesitan atender una emergencia, han manifestado que luego de pedir dinero por medio de estas aplicaciones, se han sentido “hostigados” por las constantes llamadas y mensajes que reciben desde estas herramientas, donde les comienzan a cobrar sin que todavía se haga cumplido el periodo pactado para la devolución del dinero.

Solo basta con leer los comentarios que han realizado ciudadanos que ya han vivido la experiencia, para tener con ello, las primeras alertas sobre la conveniencia de descargar estas aplicaciones y solicitar sus préstamos financieros. “Me cobraron casi el 40% por una semana, aparte empezaron a llamar el día del pago a cobrar de una forma muy fuerte amenazando que iban a llamar a mis contactos. Realicé el pago y han pasado 4 días y me siguen cobrando por llamadas, mensajes y demás”, se lee en uno de los mensajes publicado por un ciudadano que acudió a esta alternativa de préstamos rápidos desde una aplicación instalada en su celular.

Se vienen presentando denuncias de personas que han indicado que tras instalar una aplicación en su celular, han sido víctimas de hackeo; por lo que expertos en ciberseguridad piden a los ciudadanos ser muy cuidadosos con las aplicaciones que descargan y que dan acceso a su dispositivo móvil.

No obstante, las principales críticas que realizan las personas que han utilizado estas aplicaciones es que no pueden borrar sus datos personales, por lo que estas herramientas se quedan con dicha información y es allí donde los expertos alertan sobre el riesgo que esto representa, debido a que muchas de estas aplicaciones ofrecen préstamos informales, toda vez que no están reguladas o no están debidamente vigiladas por las autoridades; convirtiéndose en una puerta para ciberdelincuentes y criminales.

Tenga cuidado de que al momento de instalar estas aplicaciones le soliciten permisos de acceso a su dispositivo celular, ya que es de esta manera en la que personas inescrupulosas que están detrás de estas herramientas, aprovechan esta oportunidad que le brinda el ciudadano incauto para así apoderarse de archivos y demás información que tenga la víctima, la cual, posteriormente utilizan para extorsionar.

A través de esta modalidad delictiva, al secuestrar datos sensibles, comienzan a pedir dinero para devolver dicha información, de allí que los expertos en ciberseguridad invitan a los ciudadanos a no caer en estas trampas y desconfiar en las facilidades de los préstamos express.

Algunas aplicaciones que ofrecen préstamos rápidos, lo hacen desde la informalidad, por lo que no están reguladas y/o vigiladas, lo que hace que hackers utilicen estas herramientas para apoderarse de información personal para luego extorsionar, estafar o suplantar.

En Colombia, existen varias aplicaciones que son seguras para solicitar préstamos rápidos, entre estas, la más conocida, Nequi. Pero, también se encuentran Profin, Lineru y QIIP. Y si se desea, se puede consultar a Colombia Fintech, que agrupa más de 250 empresas del ecosistema de innovación financiera del país, donde muchas de estas ofrecen créditos bajos y que se pueden pagar a plazos de hasta un año.