Ojo, inmovilizarán 20.000 carros de Bogotá que estén en este listado: órdenes de Movilidad

Este es el proceso que deberá llevar a cabo.

Redacción Finanzas Personales
8 de diciembre de 2025, 1:39 a. m.
Esto es lo que indica la Ventanilla Única de Servicios. | Foto: Tomada de X

Hace algunas horas, la Secretaría de Movilidad de Bogotá hizo un nuevo anuncio para miles de propietarios de vehículos, que en el momento tienen una situación irregular en la entidad y que deben arreglar prontamente.

Indicaron que son miles los propietarios que mantienen trámites pendientes relacionados con la formalización del traspaso.

Exactamente, son 20.882 vehículos los que se encuentran en el Registro Distrital Automotor a nombre de persona indeterminada, que han superado el periodo de permanencia de tres (3) años contados a partir del día de la inscripción del traspaso.

Tenga en cuenta el proceso. | Foto: COLPRENSA

Este tipo de traspaso efectuado a persona indeterminada permitió a miles de propietarios que vendieron su vehículo sin haber formalizado realizar su proceso de traspaso ante el organismo de tránsito, para luego desvincularse legalmente del automotor cuando no le fue posible identificar o ubicar a la persona a la cual le vendió el vehículo.

Contexto: Día de las Velitas en Bogotá: así luce la movilidad en las principales vías de la capital este domingo, 7 de diciembre

Estos poseedores deberán ahora registrar y legalizar la propiedad ante la Ventanilla Única de Servicios. De no hacerlo, tendrán que enfrentar varias consecuencias, como la suspensión del registro del vehículo, una vez transcurridos seis meses desde la publicación del listado de placas.

Así debe seguir el proceso. | Foto: SEMANA

De otro lado, también enfrentarán la inmovilización del vehículo, si es sorprendido circulando por las vías de la capital sin la debida formalización del traspaso a tu nombre.

Contexto: TransMilenio habilitará dos rutas para los bogotanos en Navidad: horarios y troncales

¿Qué hacer si se encuentra entre estos conductores?

Lo primero que debe hacer, si su vehículo está registrado como persona indeterminada, verifique si está en el listado en este enlace.

Realice el trámite de traspaso de propiedad a tu nombre en la Ventanilla Única de Servicios. Consulta los requisitos y tarifas del trámite en este enlace: https://www.ventanillamovilidad.com.co/tramites/traspaso-propiedad

Evite las penalidades. | Foto: Suministrado

Tenga en cuenta que para formalizar el traspaso a nombre del poseedor tiene un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación del presente listado de placas.

