Pilas: beneficiarios podrían perder la mesada pensional por estos motivos

La pensión es uno de los principales objetivos de miles de colombianos que realizan sus aportes a los fondos de pensión del país.

En el momento en que un ciudadano cumpla con todos los requerimientos para lograr una pensión, es incluido en las bases de consignaciones. Sin embargo, los pensionados deben cumplir con las normas para mantener sus pagos y no sufrir alteraciones en sus mesadas pensionales.

Los pensionados deben reportar cualquier posible alteración a las normas de los fondos de pensiones. | Foto: 123RF

Cada año, el Gobierno vigila de cerca los precoces de pensión para analizar los casos en los cuales se puede dar de baja las mesadas pensionales y realizar los procesos sancionatorios.

Los fondos de pensiones son vigilados por una serie de instituciones, las cuales verifican que se dé cumplimiento a las normas del país. Si el Gobierno nacional encuentra inconsistencias, puede ordenar dar de baja la mesada pensional.

Estas instituciones son las encargadas de revisar los casos en los cuales los fondos de pensiones han dado de baja una mesada pensional por la presunta violación a las leyes o por haber entregado información falsa.

¿Cuáles son las condiciones en las cuales el Gobierno puede dar de baja su mesada pensional?

La primera condición es si la persona entregó algún tipo de documento falso para acreditar el número de semanas de cotización o alteró la información de su edad para cumplir con el requerimiento; en estos casos, se puede suspender el pago.

Por tal motivo, es indispensable que las personas guarden todos los soportes de su historial laboral para poder corroborar los pagos y sus aportes.

El Gobierno Nacional puede dar de baja una mesada pensional. | Foto: Agencia 123rf

Por otra parte, si un pensionado entrega documentación falsa, puede enfrentar problemas judiciales por la manipulación o falsificación de documentos. Si las inconsistencias se deben a causa de su empleador, los castigos o investigaciones irán dirigidos a este, con el fin de encontrar a los responsables de los hechos.

Otra de las causas está ligada a la pensión por invalidez, la cual se otorga cuando una persona certifica, por medio de exámenes médicos, que perdió el 50 % de su capacidad para realizar su actividad laboral.

Recomendaciones para no tener problemas con los fondos de pensiones