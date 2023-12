Pilas: esto es lo que se le debe pagar al servicio doméstico al cierre de año

Esto no solo aplica para aquellas que trabajan de tiempo completo, sino para las que trabajan por días. En este caso, el pago es proporcional a los días que laboran en el mes y en el año.

“También es importante aclarar la diferencia entre prima y aguinaldo. Si ustedes quieren dar un aguinaldo, sea en dinero o en especie, es un tema voluntario, pero es diferente a las prestaciones sociales; la prima es obligatoria y no quiere decir que, porque dé un aguinaldo, ya no se paga prima de servicios” , advierte la especialista.

“Hay que tener en cuenta un principio muy importante: el de la solución de continuidad. Si la empleada ya tiene un contrato con nosotros, esto implica que está vigente una relación laboral y no podemos pretender terminarla ahora y empezar otra en enero porque el contrato está en curso”, subraya.

¿Y las cesantías?

Debido a la alta informalidad que existe en los contratos de trabajo del servicio doméstico, en donde muchas trabajadoras piden que no las afilien al régimen contributivo en salud porque temen perder los beneficios del régimen subsidiado (que coloquialmente se conoce como Sisbén), la ley permitió que ellas puedan seguir en el subsidiado siempre que no trabajen más de cuatro días a la semana con un mismo empleador. Sin embargo, lo que no se debe hacer es pagarles directamente las cesantías.