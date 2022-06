Por escasez, muchos optan por reparar y no cambiar repuestos de sus vehículos

Conforme pasa el tiempo y se agrava las crisis en países como Ucrania y China; se empiezan a sentir nuevas afectaciones en los mercados de todo el mundo, por cuenta de los impactos que se han visto principalmente en las cadenas logísticas y el subsiguiente aumento de precios en materias primas e insumos claves para la economía global.

Recientemente organismos como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde) advirtieron que la guerra entre Rusia y Ucrania, la lenta reapertura del comercio en China y el creciente aumento del costo de vida en Estados Unidos afectarán el crecimiento económico de todos los países.

Y es que estos hechos están generando una fuerte presión en las importaciones y exportaciones internacionales, especialmente de productos tecnológicos, fertilizantes, insumos agrícolas, entre otros, los cuales ya empezaron a aumentar de precio por cuenta del desabastecimiento.

Reparación de Autos - Foto: Getty Images

Uno de los sectores de la economía afectados por esta coyuntura es el automotriz. La crisis logística mundial redujo el inventario de repuestos y autopartes en Colombia hasta en un 35 %, lo que ha generado un repunte en los servicios de reparación y restauración que también dinamiza el mercado de insumos especializados, como adhesivos y sellantes.

De acuerdo con Cesvi Colombia (Centro de Experimentación y Seguridad Vial) enfocado en el desarrollo de productos y servicios para la industria automotriz, algunos de los importadores de repuestos como Mazda de Colombia, Sofasa y Toyota de Colombia presentan disminuciones en sus inventarios de entre 15 % y 35 %, siendo los de mayor escasez aquellos que son más demandados por daños causados en colisiones.

Juan Carlos Ovalle, director de investigación de este centro, aseguró que, por cuenta de esta situación, se está viendo un cambio de conductas en el mercado, ya que las personas están optando por reparar o restaurar las autopartes de sus vehículos, en lugar de cambiarlas, como normalmente se hace.

“Con la ruptura en la cadena de suministro, el impacto ha sido elevado porque existe desabastecimiento de repuestos, además de la dificultad de transportarlos. Desde el mundo de la colisión, hay dificultad para conseguir autopartes con componentes eléctricos como unidades calculadoras, radios, farolas y otros dispositivos electrónicos”, agregó este experto.

Según este informe, actualmente en Colombia también faltan piezas estructurales y amovibles de la carrocería como capós, guardafangos, marcos laterales y puertas; así como piezas plásticas como paragolpes y piezas embellecedoras del interior, además no se puede dejar de lado la dificultad para encontrar piezas de la suspensión.

“Afortunadamente, en Colombia el servicio técnico de reparación y restauración de piezas se ha desarrollado cada vez más, garantizando la esteticidad, funcionamiento y sobre todo el nivel de seguridad del vehículo”, dijo Ovalle.

Taller de mecánica automotriz - Foto: Getty Images

No obstante, según expertos como Mariano García, gerente de ventas de Henkel, es necesario tener cuidado, ya que “desde el punto de vista de la reparación de carrocerías, si el adhesivo no tiene garantías de fabricación, corren un grave riesgo la calidad y apariencia exterior del vehículo”.

“Este no es un tema que se deba tratar a la ligera porque cuando hablamos de reparaciones mecánicas, o reemplazo de parabrisas es un riesgo muy grave no utilizar tecnologías testeadas y aprobadas, pues se pone en peligro la integridad de conductores y pasajeros. Un adhesivo mal utilizado puede reducir la seguridad pasiva del vehículo en caso de colisión, y una reparación mecánica con productos no indicados puede generar fallas en el motor y poner en riesgo la marcha del vehículo”, indicó este experto.

Así las cosas, estos dos conocedores del tema, señalaron que, si bien las circunstancias obligan a buscar alternativas ante los elevados precios de los repuestos para vehículos, es necesario tener en cuenta escoger un lugar adecuado para hacer este trabajo, con el fin de que “la cura no le vaya a salir más cara que la enfermedad”.