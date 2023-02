Prenda vehicular: Así se puede hacer el levantamiento de esta garantía financiera

Si en este 2023 se tiene contemplado realizar la compra y/o venta de un carro, es importante que antes de concretar el negocio, se lleve a cabo un trámite de vital importancia; debido a que este determinará si el bien se encuentra libre de cualquier compromiso financiero.

Se trata del levantamiento de la prenda vehicular que permite saber si el automóvil se encuentra a “paz y salvo”. Es decir, que si fue adquirido por medio de un crédito bancario, que dicha obligación financiera haya sido saldada en su totalidad antes del traspaso a su nuevo propietario.

Para llevar a cabo este trámite, el Grupo R5 -empresa colombiana dedicada a la administración de seguros y riesgos profesionales- dio a conocer algunas recomendaciones para realizar de manera exitosa el levantamiento de la prenda vehicular. En primer lugar, el propietario debe generar un paz y salvo con la entidad generadora del crédito para garantizar que el vehículo a traspasar está libre de compromisos. Y luego de realizar el respectivo levantamiento de la prenda con los documentos requeridos, se debe realizar el pago de la tarifa en el organismo de tránsito de la ciudad correspondiente.

En cuanto al costo, este puede variar según la ciudad o municipio en el que se vaya a realizar el proceso. Teniendo en cuenta, además, que el valor es determinado por cada organismo de movilidad. En ese sentido, en Bogotá el levantamiento de la prenda vehicular puede tener valer $126.200; en Medellín, $89.450; Cali, $203.200; Barranquilla, $110.900; y Bucaramanga, $279.200.

Tenga en cuenta que, dependiendo del caso, el trámite para levantar la prenda vehicular se puede demorar entre 2 hasta 10 días.

Requisitos para hacer un levantamiento de prenda vehicular

Para llevar a cabo el levantamiento de prenda es importante que el propietario cuente con los siguientes documentos:

Inscripción en el sistema RUNT.

Documento de identidad original.

Formulario de solicitud de trámite debidamente diligenciado.

SOAT vigente incorporado en RUNT.

Paz y salvo por concepto de multas por infracciones a las normas de tránsito.

Pago de los derechos del trámite en los puntos de atención.

Documento original donde conste la inscripción, el levantamiento o la modificación del acreedor prendario de la limitación o gravamen, con improntas del vehículo adheridas.

Copia simple de la escritura pública, documento privado o certificado de existencia y representación legal; en el que conste la adquisición, constitución o cesión de la calidad de acreedor prendario cuando no sea el mismo que está inscrito.

A tener en cuenta

Si no se realiza este trámite no será posible llevar a cabo la compra/venta del vehículo; por lo que si se efectúa el negocio sin contar con ello, esto no sería legal. Sin embargo, si el propietario del carro desea venderlo, este debe utilizar parte de la venta para saldar la deuda con el banco y luego realizar el proceso en cuestión para poder trasladarlo al nuevo dueño. O, también, se puede ceder la deuda a la persona que desea comprar el vehículo, pero esto, será posible tras un estudio de crédito al posible comprador.

Los expertos recomiendan que el negocio que se trance con el vehículo se realice con el levantamiento de la prenda, debido a que esto da mayor tranquilidad y confianza, en especial a quien adquirirá el bien, que este se encuentra en perfectas condiciones y que el traspaso se realizará de forma legal, evitando con ello que a futuro se presente algún incidente en esta materia que pueda llevar a que la compra se convierta en una mala decisión financiera. Por lo que antes de sellar el negocio, se aclaren todas las dudas, para llevar a feliz término el proceso.